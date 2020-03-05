軍人性侵…手機影片可疑

嘉義縣一名簡姓現役軍人透過網路認識一名十六歲高中女學生，二月八日假冒員警身分約女學生見面、以女學生遭人提告為由，脅迫女學生發生關係並拍下影片，家屬得知後找到簡男後要求刪片，卻發現簡手機還有與十多名女子的影片，報警處理，簡承認與女學生發生關係，訊後被依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送嘉義地檢署，檢方訊後交給部隊帶回。

簡男所屬陸軍步兵二五七旅王姓政戰主任表示，本案已交司法單位，將依法開除簡男；警方已查扣簡的手機，持續調查影片中受害者，並呼籲若有受害者可向警方報案。

另外，雙北地區多年前曾有不法集團利用年輕貌美女子設局，以約會名義騙純情宅男到配合餐廳，以高額餐酒「剝皮」海削，新北市警方發現剝皮集團近來有復出情況，前天兵分多路逮人，查出幕後主嫌正是當年設局的奚姓男子，另帶回六男三女調查，全案朝詐欺等罪偵辦中。

警方調查，該集團都是從網路尋找下手對象，發現肥羊後，再派年輕貌美女子用花言巧語稱讚對方灌迷湯，進而以約會名義將對方帶到配合的餐廳敲詐，與二○一三年的「小酌妹兵團」犯罪手法如出一轍。