快訊

全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

現役軍人性侵高校女 「嘉義李宗瑞」手機藏多女性侵片

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義縣大林鎮簡姓現役軍人，上月透過線上遊戲認識16歲高校女生，脅迫發生性關係、拍下影片。示意圖／ingimage
嘉義縣大林鎮簡姓現役軍人，上月透過線上遊戲認識16歲高校女生，脅迫發生性關係、拍下影片。示意圖／ingimage

嘉義縣大林鎮簡姓現役軍人，上月透過線上遊戲認識16歲高校女生小玉（化名），提供寶物助小玉闖關，再約見面脅迫發生關係、拍下影片，小玉家屬找到簡男毆打後要求刪片，發現簡手機有多名女子不堪影片，怒斥簡是「嘉義李宗瑞」報警逮捕。

警方昨向檢方申請搜索票，到部隊將簡男帶回偵訊，簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送，檢察官訊後交還部隊管理。

本案爆發後軍方相當低調，受害家屬友人憂心包庇爆料；陸軍步兵257旅王姓政戰主任表示，本案已移送司法單位，部隊對軍譽有最高要求，將依法開除簡男、不護短；警方也因受害者未成年低調訪查，得知媒體查證，呼籲受害者向警方報案。

19歲簡姓男子在嘉義大林中坑營區服役，日前透過線上遊戲認識高校女生小玉，兩人常相約打怪，簡男因為有經濟基礎，常提供各式寶物、武器幫助小玉，博取好感，上月8日簡假冒警察身分，約小玉在某校園見面，並向小玉誆稱她被網友提告要求賠償。

簡脅迫小玉和他發生關係，即可幫忙避免被告，小玉進入廁所和簡發生關係，返家後行為異常，家屬發現後，透過女性友人關心，小玉才痛哭道出「被性侵了，還被拍下影片！」

小玉父親得知後氣憤不已，透過女兒手機遊戲對話，指另一女同學也想增購寶物、約簡男見面，簡以為又有獵物上鉤，日前赴約，小玉父親一見面就將簡毆打成傷，要求刪除影片，刪除過程才發現手機中有數段不同女子疑被性侵影片、立即報警，警方到場後查扣手機，並持續調查受害者。

嘉義 高校 性侵

延伸閱讀

沉睡大白熊被塗鴉抓到人！創作者：不會求償

落實防疫 嘉義市府即日起量體溫才能進入

籃球助教玷辱3女童被判重刑 又有第4名女童指證

性侵假釋犯持刀搶6000元 落網後依重罪聲押

相關新聞

現役軍人性侵高校女 「嘉義李宗瑞」手機藏多女性侵片

嘉義縣大林鎮簡姓現役軍人，上月透過線上遊戲認識16歲高校女生小玉（化名），提供寶物助小玉闖關，再約見面脅迫發生關係、拍下...

叫少女拍攝並傳送裸照 理由竟是勸她不要輕生判無罪

男子阿正（化名）要求少女小紫（化名）拍攝並傳送裸露照片，一審被依兒童及少年性剝削防制條例判刑1年6月，但台中高分院以...

補習班狼師交往14歲女學生 性行為15次遭訴

新北市一家文理補習班何姓老師，涉嫌和14歲女學生交往9月間，期間在車內、住處發生性行為多達15次，直到學生母親發現戀情提...

姨丈酒後性侵 害國中姪女產女判1年10月

新北一名男子前年1月參加家族聚餐，因酒醉把持不住性慾，竟闖進就讀國中的姪女房間性侵姪女，害對方懷孕產下女嬰，今天被新北地...

不滿網友偷拍女子洗澡 PO文肉搜被判煽惑犯罪

陳姓男子在網路得知不認識的褚姓網友，涉及偷拍友人家人的性愛影片，把褚的照片上傳個人臉書，並貼文「媽的，基隆怎麼會出這種垃...

林口龜山襲胸之狼落網 竟是機敏單位軍官還有護士受害

桃園市警龜山分局昨逮捕1名隨機朝女子襲胸之狼，竟赫然發現他身分為國軍某資訊單位的王姓軍官，由於王日前多次在林口、龜山一帶...

影／色男尾隨國中女生返家 偷窺裙底風光 中和警速逮人

陳姓男子日前尾隨放學徒步返家的國中女學生，趁女學生進公寓大門之際，快步闖入樓梯間，涉嫌偷窺女學生裙底風光，新北警方獲報，...

籃球助教玷辱3女童被判重刑 又有第4名女童指證

國小籃球助教洪男以請吃糖、或佯稱幫調整骨盆為由，於2017年間連續性侵、猥褻籃球隊的3名女童，被判刑10年6月定讞。而少...

性侵假釋犯持刀搶6000元 落網後依重罪聲押

因性侵案假釋出監的花蓮男子歐力源破壞電子腳鐐，昨夜駕車逃往台北，疑缺錢花用，涉嫌恐嚇檳榔西施6000元，得手後再往南開，...

基隆艦遭外流艦上男女士官兵性愛片 竟是男上士偷錄

海軍基隆艦（舷號1801號）去年6月爆出一對男女士官兵，遭偷拍在艦上輔機辦公室發生性行為，「四腳獸」不雅影片還被外傳，後...

使用分身誆騙裸照又猥褻13歲女學生 臉書之狼判刑8年

新北一名王姓男子為滿足性慾，2016年間利用臉書「安全感」和「蔡小雨」等帳號，多次脅迫、誘騙未成年少女自拍裸照和開視訊揉...

妻為丈夫辯動包皮手術無法與小女生行房 法院仍認能舉

有婦之夫呂姓男子，兩年前與15歲少女小芬3度發生性關係，經少女的父親發現提告，呂的妻子作證說丈夫罹包皮炎動手術，無法行房...

熱門新聞

突遭黑衣人襲擊！蔡阿嘎：孕妻劇烈宮縮 正在醫院休養

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

疑被野狗拖至路邊 高雄覆鼎金公墓驚見只剩頭顱的嬰屍

台中四歲女童從八樓掉落當場無呼吸心跳 送醫急救不治

南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

中龍鋼鐵廠吊掛作業工人被鐵件撞死 勞檢處：停工開罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。