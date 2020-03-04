現役軍人性侵高校女 「嘉義李宗瑞」手機藏多女性侵片

嘉義縣大林鎮簡姓現役軍人，上月透過線上遊戲認識16歲高校女生小玉（化名），提供寶物助小玉闖關，再約見面脅迫發生關係、拍下影片，小玉家屬找到簡男毆打後要求刪片，發現簡手機有多名女子不堪影片，怒斥簡是「嘉義李宗瑞」報警逮捕。

警方昨向檢方申請搜索票，到部隊將簡男帶回偵訊，簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送，檢察官訊後交還部隊管理。

本案爆發後軍方相當低調，受害家屬友人憂心包庇爆料；陸軍步兵257旅王姓政戰主任表示，本案已移送司法單位，部隊對軍譽有最高要求，將依法開除簡男、不護短；警方也因受害者未成年低調訪查，得知媒體查證，呼籲受害者向警方報案。

19歲簡姓男子在嘉義大林中坑營區服役，日前透過線上遊戲認識高校女生小玉，兩人常相約打怪，簡男因為有經濟基礎，常提供各式寶物、武器幫助小玉，博取好感，上月8日簡假冒警察身分，約小玉在某校園見面，並向小玉誆稱她被網友提告要求賠償。

簡脅迫小玉和他發生關係，即可幫忙避免被告，小玉進入廁所和簡發生關係，返家後行為異常，家屬發現後，透過女性友人關心，小玉才痛哭道出「被性侵了，還被拍下影片！」

小玉父親得知後氣憤不已，透過女兒手機遊戲對話，指另一女同學也想增購寶物、約簡男見面，簡以為又有獵物上鉤，日前赴約，小玉父親一見面就將簡毆打成傷，要求刪除影片，刪除過程才發現手機中有數段不同女子疑被性侵影片、立即報警，警方到場後查扣手機，並持續調查受害者。