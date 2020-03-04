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籃球助教玷辱3女童被判重刑 又有第4名女童指證

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
國小籃球助教洪男連續性侵、猥褻籃球隊的3名女童，被判刑10年6月定讞。而少女小冬（化名）也遭洪男猥褻，台中地院依強制猥褻罪將洪判刑3年4月。圖／本報資料照
國小籃球助教洪男連續性侵、猥褻籃球隊的3名女童，被判刑10年6月定讞。而少女小冬（化名）也遭洪男猥褻，台中地院依強制猥褻罪將洪判刑3年4月。圖／本報資料照

國小籃球助教洪男以請吃糖、或佯稱幫調整骨盆為由，於2017年間連續性侵猥褻籃球隊的3名女童，被判刑10年6月定讞。而少女小冬（化名）也於2015年間遭洪男猥褻，她於2018年始鼓足勇氣，在自我檢核表勾選曾遭師長觸摸身體，經校方通報，台中地院依強制猥褻罪將洪判刑3年4月。可上訴二審。

洪男自2014年間起至2017年8月底止，在中部某國小擔任籃球隊之外聘助理教練，而女學童「小春」（化名）、「小夏」（化名）、「小秋」（化名）為籃球隊隊員。

2017年3、4月間，洪在學校地下室器材室，藉口要求「小春」關燈，詢問是否要吃糖果，強行猥褻被害人；或以臉書聯絡被害人至女廁，猥褻或性侵被害人。

同年元月至7月間，洪在學校教室內，以「小夏」未將地板清理乾淨為由，要求「小夏」留下清理，待她落單後，佯稱要幫她調整骨盆為由，多次撫摸她的下體及胸部。

同年8月間，洪見女童「小秋」落單，在禮堂樓梯間，佯稱她的骨盆可能歪掉，要幫她檢查、抹藥，經被害人拒絕，仍強行性侵被害人。

洪擔任甲國小籃球隊之教練期間，多次對該校3名女學生為強制猥褻、強制性交行為，共犯13次加重強制猥褻、4 次加重強制性交等犯行，被判刑10年6月定讞。

洪男除猥褻性侵這3名女童外，並於2015年8月13日上午，透過不知情男同學叫小二女童小冬至體育器材室後，忽將小冬抱至他大腿上，一手捉住她的雙手，再以另一手撫摸她的下體，因小冬扭動身體及以腳揮踢掙扎，洪始鬆手讓她離去。

至2018年9月間，少女小冬於學校進行學生自我檢核時，始鼓足勇氣在自我檢核表勾選曾遭師長觸摸身體，經校方通報中市家庭暴力暨性侵害防治中心，始循線查獲。

合議庭審酌，洪身為師長，竟為滿足一時性慾，即恣意強制猥褻對性觀念懵懂無知及判斷能力未成熟的女童，致被害女童在人格發育成長重要階段，飽受身心創傷，造成一輩子難以抹滅陰影，因此將他判刑。

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