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性侵假釋犯持刀搶6000元 落網後依重罪聲押
因性侵案假釋出監的花蓮男子歐力源破壞電子腳鐐，昨夜駕車逃往台北，疑缺錢花用，涉嫌恐嚇檳榔西施6000元，得手後再往南開，今天下午在高雄落網。警方傍晚搭高鐵將歐男帶回大同警分局，警詢後移送士林地檢署，檢察官複訊後，認為歐涉犯加重強盜罪，且有逃亡之虞向法院聲請羈押，士林地院明早開庭。
歐男1997年4月17日凌晨4點多，開計程車在台北市內湖區紫陽加油站前搭載周姓女高職生，見周獨身一人，竟心起色念，將車開到麥帥公路暗巷，持瑞士刀逼周交出財物，再試圖性侵。周反抗仍遭性侵。歐隨後又駕車到士林區外雙溪山區，再次性侵周得逞。
歐1997年被判無期徒刑，隔年入監執刑，2017年假釋出獄，之後被實施科技設備監控俗稱電子腳鐐。歐男每天晚上10點到隔天上午5點，不得離家外出，不料他昨晚擅自外出，經花蓮地檢署觀護人發現科技設備出現異常訊息，警方前往他住處發現他逃逸。
歐男今晨行經北市環河北路二段一家24小時營業檳榔攤，疑缺錢花用，涉嫌拿出菜刀，恐嚇檳榔攤40多歲邵姓女員工交出6000財物。邵女交付財物後，記下歐男車號報案。
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