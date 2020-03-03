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基隆艦遭外流艦上男女士官兵性愛片 竟是男上士偷錄

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
海軍基隆艦去年爆出有男女士官兵在艦上約會，發生性行為，被偷拍不雅影片外流。圖／本報資料照
海軍基隆艦去年爆出有男女士官兵在艦上約會，發生性行為，被偷拍不雅影片外流。圖／本報資料照

海軍基隆艦（舷號1801號）去年6月爆出一對男女士官兵，遭偷拍在艦上輔機辦公室發生性行為，「四腳獸」不雅影片還被外傳，後來這對情侶提告才揪出偷拍者是同袍雷達上士蘇姓男子。高雄地院批蘇不主動認錯，造成全艦官兵軍心動盪、互相猜忌，事後也未和解，依犯竊錄非公開活動罪等，判8月徒刑得易科罰金。可上訴。

據了解，去年5月間不雅影片流出後，海軍艦艇指揮部立即展開內部行政調查，隔月就將這對情侶的男方撤職、不得領取退伍金，女方則認錯記2大過汰除，涉偷拍的蘇姓男子也撤職，3名當事人都已去職；被偷拍的男方另對蘇提民事求償，雄院審理中。

起訴指出，35歲蘇姓男子曾服役於海軍基隆艦擔任雷達上士，他得知同袍正在交往，還經常在基隆艦輔機辦公室鎖門約會、性交，去年3月29日午餐時段，到辦公室內把私帶、未安裝國軍監控軟體（MDM ）的智慧型手機開啟錄影，並放在地上，鏡頭朝辦公桌，還用防毒面具等物品遮蔽，成功錄到情侶用完餐進辦公室約會、性交。

當天下午1點半多，蘇姓男子返回輔機辦公室將手機取回，同年5月17日至5月20日間，再將竊錄到2段、各約3分39秒、4分58秒的影片，透過臉書傳送給基隆艦其他5名官兵，其他人收到趕緊通知情侶並向幹部反映。

軍方訪查收到不雅影片的官兵，及被偷拍當事人，直到檢警調閱臉書IP位置，比對查出蘇姓男子涉案，他在警詢及檢方偵訊終於承認偷拍。

法官認為，蘇姓男子事發時沒主動認錯，造成全艦官兵軍心動盪、互相猜忌，至今還沒與被害人和解取得原諒，或有賠償損害，依犯竊錄非公開活動罪判4月徒刑、散布竊錄非公開活動內容罪判6月，合併應執行8月徒刑，得易科罰金24萬元。

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