使用分身誆騙裸照又猥褻13歲女學生 臉書之狼判刑8年

新北一名王姓男子為滿足性慾，2016年間利用臉書「安全感」和「蔡小雨」等帳號，多次脅迫、誘騙未成年少女自拍裸照和開視訊揉胸，甚至將人約出強吻襲胸猥褻；新北地院審理此案，今依脅迫少年製造猥褻物、以詐術使少年製造猥褻物和強制猥褻等罪分判他7年4月、7年2月和3年4月不等刑期，合併應執行8年。全案可上訴。

據了解，王男（24歲）在本案曝光前，已因其他強制猥褻案件被桃園檢警盯上，他案與被害少女聯絡的管道就是臉書帳號「蔡小雨」，但因為他不承認自己就是「蔡小雨」的使用者，最後只被當成共犯判刑8月；本案曝光後，檢警調查發現他使用的臉書帳號除了「蔡小雨」，還有名為「安全感」的帳號，而「蔡小雨」後來也有更名成「黃小瑜」的情況。

本案判決指出，王男的犯罪手法是先誆稱有朋友在內衣專櫃上班，只要幫忙填問卷就能獲得1500元酬勞，帶少女上鉤後，再誘騙少女交付裸照或內衣照，進而以得手的照片威脅對方開視訊揉胸給他看，否則就要公諸於眾。

一名13歲少女被王男騙走20張裸照和內衣照，深怕照片外流，只好聽從他的指示開視訊，次數約莫2到5次。此外，少女也被迫與王男見面，結果在公園停車場內被對方強吻襲胸猥褻，心裡留下極大陰影，一度自殘，經校方老師察覺異狀，全案才曝光。

案發後，由於事證明確，王男坦承犯行，但截至案件宣判之前，始終未和對方達成和解，彌補自己犯行造成的損害。

法院調查，王男近5年曾因詐欺入監服刑，此次犯罪構成累犯，但考量前後2案侵害法益明顯不同，認為無依規定加重其刑必要。不過，王男無視自己2016年8月在桃園的犯行，食髓知味再犯本案，造成少女情緒失控、自殘，仍應受相當譴責，因此審酌其犯罪情節和犯後態度等情量刑。