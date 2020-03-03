妻為丈夫辯動包皮手術無法與小女生行房 法院仍認能舉

有婦之夫呂姓男子，兩年前與15歲少女小芬3度發生性關係，經少女的父親發現提告，呂的妻子作證說丈夫罹包皮炎動手術，無法行房，不可能與小芬嘿咻，台中高分院認呂男在未手術前或傷口癒合後能嘿咻，依妨害性自主罪將他判刑4年8 月。可上訴三審。

判決書指出，呂男與小芬於2018年4月間交往成為男女朋友，同年9月間他駕車載小芬至彰化縣芬園鄉道路旁，在車內與她嘿咻，隔一週後及年12月27日，他載車載她到摩鐵，又發生性關係，經小芬的爸爸發現女兒與呂男間通訊軟體的對話察覺有異，進而詢問女兒後，報警處理。

呂男坦承與小芬交往，於交往期間有駕車載她至汽車旅館、及她的住家附近聊天，否認強制性交犯行，辯稱他與她並無發生性關係。在法官審理時，又提診斷證明書，並舉證人即他的妻子的證言，辯稱他於2018年9月間因罹包皮炎，整個月無法行房，不可能與小芬發生性交行為。

但法官以呂所提診斷證明書記載，他因包皮過長併包皮炎，於同年9月21日門診，9月27日進行包皮鐳射手術，9月28日、10月1日、10月5日，共門診換藥3次；法官認該等症狀除於手術後數日，因傷口未癒合，可能無法從事性行為外，在未手術前或傷口癒合後，均無不從事性行為。

合議庭審酌，呂男為逞一己淫慾，不知自我約束，與未成年少女發生性關係，造成少女身心不可抹滅傷痛，嚴重影響她的人格、心理，且呂男犯後仍否認犯行，亦未能與少女達成和解，遂予以判刑。