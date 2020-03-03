快訊

消災除病千年防疫：日本瘟疫與「御靈信仰」

注意！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北犯搶案 檢警通緝中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

色男師偷拍高校女如廁春光 被抓包還辯：只拍1小時

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
某高中男老師在女廁裝攝影機偷拍女學生上廁所，檢方依妨害秘密罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
某高中男老師在女廁裝攝影機偷拍女學生上廁所，檢方依妨害秘密罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

桃園一所高中1名男老師為滿足個人私慾，竟偷溜進女廁裝監視器，還用芳香劑盒子掩飾，藉此偷拍少女上廁所，有名女同學脫褲準備如廁時發覺異樣，仔細一看驚覺遭偷拍，校方報警隨即將男師逮捕，他坦承一時衝動才作案，事發隨時被校方停職，檢方偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。

根據校方初步了解，經女學生回報遭偷拍，在女廁內找到攝影機裡頭裝有記憶卡，但檢視內容並未發現偷拍影像，在調閱監視器後看見1名男師出入，該男師也坦承偷拍，但辯稱只放置1小時。

檢警調查，男老師（38歲）身為人師，並在某高中任教，清楚校內學生均為未滿18歲之人，卻為了滿足自身性慾、窺視他人隱私慾望，去年11月29日竟在校內女廁所內，偷偷架設微型攝影機，開啟錄影功能後再拿芳香劑盒子當掩護，並放在隔間牆上，由上往下偷拍。

後來有名女學生上廁所，脫下褲子後發覺有異，仔細一查看才發現驚人遭人偷拍，嚇得立即穿上褲子跟老師回報，校方報警後扣下該攝影機，循線查出是這名男師所為，檢方訊時，男師均坦承犯行，表示因為一時衝動作案。

檢方認為，根據雙方證詞、扣得證物等，認定男師犯嫌明確，偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。另校方事發時表示，第一時間通報性平及校安單位，立即召開性平委員會，決議將該男老師停職，靜候調查。

偷拍 攝影

延伸閱讀

傳偷拍性侵影片求復合 反成玷辱證據被判刑

吳青峰罕曝地雷 抓包觀眾偷拍…下1秒這樣做

偷拍與女友性愛影片意猶未盡 男子連拍兩次建檔被抓包

高鐵站偷拍妙齡女纖腿縫 他刪照片還吃刑責

相關新聞

色男師偷拍高校女如廁春光 被抓包還辯：只拍1小時

桃園一所高中1名男老師為滿足個人私慾，竟偷溜進女廁裝監視器，還用芳香劑盒子掩飾，藉此偷拍少女上廁所，有名女同學脫褲準備如...

卡拉OK廁所硬上女友人 男子辯護律師：有好感的可能

新北一名蘇姓男子酒後性慾大發，竟在卡拉OK廁所性侵剛認識的女性友人，事後雖有向對方道歉，但挨告後態度大轉變，反控對方「仙...

夜店被撿屍玩3P? 女怕男友發現先提告性侵

北市一名年輕女子去年底到夜店飲酒作樂，再跟隨許姓、王姓男子返回許男住處聊天續攤，事後卻指控被兩名男子下藥性侵。台北地檢署...

男警婚外情元配只告小三 法官同情判緩刑

台南市已婚男刑警被控於2017年至2018年10月，和與小三「小芳」在她住處或是汽車旅館，涉嫌共發生5次性行為，直到男警...

皮條客拉1400名客人被逮 佣金7萬沒收再罰9萬

趙姓男子當皮條客，拉到1名客人完成性交易可抽50元，他至少拉到1400名男客賺7萬多元，但工作約4個月被捕，檢察官偵結向...

抓弄下體遭控公然猥褻 男稱股癬搔癢無罪定讞

嘉義市20歲侯姓男子遭指控，去年5月間返回國小母校，見女老師單獨一人在教室內工作，假藉詢問以前老師名義，涉套弄生殖器，做...

熱門新聞

桃園30多歲男子工作猝逝前曾發燒 檢警先檢驗後相驗死因

虎尾溪發現的白骨不只1頭顱 而是整具屍體

白河關子嶺公路廂型車衝入山坡起火 男子身亡

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

影／輪椅哥找人頭作假交易 騙4塊精華地牟利6.6億

長相曝光！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北 今晨又犯搶案檢警通緝中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。