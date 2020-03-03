色男師偷拍高校女如廁春光 被抓包還辯：只拍1小時

桃園一所高中1名男老師為滿足個人私慾，竟偷溜進女廁裝監視器，還用芳香劑盒子掩飾，藉此偷拍少女上廁所，有名女同學脫褲準備如廁時發覺異樣，仔細一看驚覺遭偷拍，校方報警隨即將男師逮捕，他坦承一時衝動才作案，事發隨時被校方停職，檢方偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。

根據校方初步了解，經女學生回報遭偷拍，在女廁內找到攝影機裡頭裝有記憶卡，但檢視內容並未發現偷拍影像，在調閱監視器後看見1名男師出入，該男師也坦承偷拍，但辯稱只放置1小時。

檢警調查，男老師（38歲）身為人師，並在某高中任教，清楚校內學生均為未滿18歲之人，卻為了滿足自身性慾、窺視他人隱私慾望，去年11月29日竟在校內女廁所內，偷偷架設微型攝影機，開啟錄影功能後再拿芳香劑盒子當掩護，並放在隔間牆上，由上往下偷拍。

後來有名女學生上廁所，脫下褲子後發覺有異，仔細一查看才發現驚人遭人偷拍，嚇得立即穿上褲子跟老師回報，校方報警後扣下該攝影機，循線查出是這名男師所為，檢方訊時，男師均坦承犯行，表示因為一時衝動作案。

檢方認為，根據雙方證詞、扣得證物等，認定男師犯嫌明確，偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。另校方事發時表示，第一時間通報性平及校安單位，立即召開性平委員會，決議將該男老師停職，靜候調查。