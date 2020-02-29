色男酒店撿屍酒女載去汽旅偷性侵 挨告賠10萬獲緩刑

傅姓男子上酒店尋歡，發現有名小姐喝茫失去意識，竟起色心利用對方無法反抗，叫代駕載去附近汽車旅館開房間，偷脫掉她衣褲硬上得逞，結果過程中女子甦醒，驚見下半身赤裸才知遭害；法院考量，傅犯後坦承，已賠償10萬元和被害人達成和解，依乘機性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，傅男（39歲）去年7月17日晚上到某間酒店消費，發現有名小姐喝到爛醉，倒臥一旁意識不清，就找代駕把她載去汽車旅館開房間，還偷偷脫掉對方褲子、內褲硬上，過程中女子感覺下體疼痛，驚醒才發現遭傅性侵。女子不甘受辱報警提告，檢方訊時傅男坦承犯行，和女子供述相符。

法院審酌，傅所犯乘機性交罪為最輕本刑3年以上10年以下有期徒刑，法定刑甚重，傅因一時無法克制生理衝動，利用女子酒醉意識不清性侵，考量傅坦承犯行，事後賠償女子10萬元雙方達成和解，也同意不再以任何方式騷擾女子正常生活。

法院認為，可見傅犯後已知悔悟，努力彌補過錯，並展現悔過決心、誠意，取得被害人諒解，就算以法定刑最低刑度猶嫌過重，依刑法59條減刑，依乘機性交罪判處傅有期徒刑2年，緩刑5年，期間交付保護管束，並向公益團體提供40小時勞務，接受法治教育2場。