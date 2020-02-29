「不乖」女童把玩下體 竟是舅公帶壞她

9歲女童4年前到舅公吳姓男子住處玩，回家後多次被母親發現女童的手腳有些瘀青，甚至還會動手把玩下體，詢問後女童只回說「不乖」，經父親逼問才比手畫腳又童言童語表示，「舅公說不能講」，才知女童遭舅公非禮，氣憤提告。新北地檢署依強制性交及強制猥褻罪起訴吳男。

起訴指出，現年9歲女童自105年9月至107年6月間，約每月一次會到舅公吳姓男子住處玩耍，吳男幫女童洗澡後都不幫女童穿衣服，讓女童光著身子在床上把玩手機或開電視讓女童看卡通，吳男則乘機猥褻甚至性侵。

女童返家後，母親常發現女童的手腳有些瘀青痕跡，甚至還會動手把玩或撫摸自己下體，經詢問女童只會回答「不乖」，經父親逼問才說是「舅公說不能講」，到醫院驗傷，發現女童處女膜有裂傷，氣憤報警提告。

吳男到案後僅坦承女童常到住處玩，否認犯行，檢方依醫院驗傷單，認為吳男罪嫌重大，日前依強制性交及強制猥褻罪起訴吳男。