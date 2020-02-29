快訊

謝雪紅變王雪紅？口誤之王 韓國瑜還是輸給他

發病前曾住院…第34例退休少外出「不排除院內感染」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不乖」女童把玩下體 竟是舅公帶壞她

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
「不乖」，5歲女童竟會把玩下體，竟是舅公吳姓男子帶壞她，新北地檢署日前依強制性交及強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage
「不乖」，5歲女童竟會把玩下體，竟是舅公吳姓男子帶壞她，新北地檢署日前依強制性交及強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage

9歲女童4年前到舅公吳姓男子住處玩，回家後多次被母親發現女童的手腳有些瘀青，甚至還會動手把玩下體，詢問後女童只回說「不乖」，經父親逼問才比手畫腳又童言童語表示，「舅公說不能講」，才知女童遭舅公非禮，氣憤提告。新北地檢署依強制性交及強制猥褻罪起訴吳男。

起訴指出，現年9歲女童自105年9月至107年6月間，約每月一次會到舅公吳姓男子住處玩耍，吳男幫女童洗澡後都不幫女童穿衣服，讓女童光著身子在床上把玩手機或開電視讓女童看卡通，吳男則乘機猥褻甚至性侵。

女童返家後，母親常發現女童的手腳有些瘀青痕跡，甚至還會動手把玩或撫摸自己下體，經詢問女童只會回答「不乖」，經父親逼問才說是「舅公說不能講」，到醫院驗傷，發現女童處女膜有裂傷，氣憤報警提告。

吳男到案後僅坦承女童常到住處玩，否認犯行，檢方依醫院驗傷單，認為吳男罪嫌重大，日前依強制性交及強制猥褻罪起訴吳男。

猥褻 卡通

延伸閱讀

6歲男童被外師拎到教室外「溝通」 手臂瘀青母怒po網

侄媳下體驗出他的DNA 一審判無罪、二審公訴不受理

台版「熔爐」 張姓幹部對弱智院生伸狼爪判4年10月

泰山槍擊男子遭打中下體 子彈從臀部穿出送醫急救

相關新聞

男按摩師僅與男客共浴 沒「深入接觸」 逃過一劫

新北市黃姓及李姓男子在網站刊登按摩廣告攬客，警方執行網路巡查發現，懷疑二人暗中從事性交易，員警扮客戶透過網路預約上門光顧...

南美二館「打野戰」 男子拘役20日

「大白天這樣好嗎?」有網友去年9月間在臉書社團「爆料公社」貼文指出，在台南美術館外的露台上，看見戴著黑色口罩的35歲周姓男子與女友「打野戰」，並且還「換地點、換姿勢」脫序行為，遭民眾側錄，事後警方循線查獲這對男女，周男2年前也曾因公然猥褻案獲檢方緩起訴，這次台南地院則處拘役20日，可上訴。

「不乖」女童把玩下體 竟是舅公帶壞她

9歲女童4年前到舅公吳姓男子住處玩，回家後多次被母親發現女童的手腳有些瘀青，甚至還會動手把玩下體，詢問後女童只回說「不乖...

羅莉控男子 網路分享少女色情影片糗了

新北市劉姓男子今年上網瀏覽未成年女子猥褻等色情畫面及影片，不僅下載還透過網際網路分享軟體上傳檔案，供不特定人士欣賞，新北...

幫小一女兒洗澡時咬大腿內側 狼父涉強制猥褻判3年6月

台南有名父親3年多前在住處內，趁幫當時未滿7歲，就讀國小1年級女兒洗澡、吹頭髮及擦乾身體機會，竟以牙齒舔咬她的屁股、左大...

「怎麼辦、那個2月都沒來」 表叔藉口玩手遊硬上姪女

新北市何姓男子2年前趁念國中的姪女在房間玩手遊，竟動歪腦筋硬上，姪女因月事已兩個月沒來，憂心向班上女同學哭訴，在同學鼓勵...

警方查獲4名男女車手 車手頭妻子竟和男下屬同房

南部有一個詐騙集團案被警方查獲，3男1女提款車手被逮後被帶回調查，令人感到意外的是，陳姓男車手頭和妻子兩人竟沒有睡在旅社...

性侵被害人警詢筆錄可當證據 大法官：平衡防禦權損失

性侵嫌犯曾宏逸被判刑定讞，他以審理過程無法詰問被害人，「防禦權遭剝奪」為由聲請釋憲；大法官4日開說明會聽取意見後，今做出...

性侵害被害人可不用出庭 大法官今宣告合憲！

男子曾宏逸隨機性侵15歲少女後1年10個月再犯，被依強制性交罪判刑3年10月定讞，曾男以審理過程無法詰問被害人，「防禦權...

直銷老公約「下線」小三泡湯嘿咻 法官判要賠元配20萬

一名從事直銷的男子和當「下線」的小三多次相約泡湯，並在溫泉會館內發生性行為，元配認為2人侵害配偶權，提告求償50萬元，台...

文創公司女店長遭男網友性侵 他被判刑5年還要賠45萬

文創公司女店長小梅（化名）於5年前遭王姓男網友性侵害，二審依強制性交罪將他判刑5年，王男不服上訴三審，被害人小梅遭性侵，...

男被控性侵女子98次 事隔13年不起訴

一名女子2年前指控母親所結識住新北市的友人郭姓男子，於民國95年至104年間，遭郭男乘機猥褻及強制性交多達98次，因被害...

熱門新聞

郵差整理包裹被關在廂型車內 拍窗無人搭救

士林木材行鐵皮工廠驚傳火警！濃黑煙竄天際 消防搶救中

腦中有聲音…新北又驚傳家庭悲劇 憂鬱兒徒手打死高齡母

光天化日下南美二館打野戰 男子處拘役20日

南迴公路華源路段今晨車禍2人傷 事故原因待警調查

「怎麼辦、那個2月都沒來」 表叔藉口玩手遊硬上姪女

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。