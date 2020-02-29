男按摩師僅與男客共浴 沒「深入接觸」 逃過一劫

新北市黃姓及李姓男子在網站刊登按摩廣告攬客，警方執行網路巡查發現，懷疑二人暗中從事性交易，員警扮客戶透過網路預約上門光顧，當員警與黃男在浴室共浴後，立即表明身分，警詢後將二人依違反兒少性剝削防制條例送辦。新北地檢署認為全案僅黃男有脫光衣服一起共浴，並無性交易之實，日前處分二人不起訴。

不起訴指出，新北市警方去年8月執行網路巡邏發現黃姓與李姓男子共同出資承租永和區一處套房成立按摩工作室，以1小時收費2700元價格提供按摩服務，懷疑二人暗中從事性交易服務，員警假扮客人透過網路預約前往消費。

員警進入套房後，在黃男引導下，兩人先到浴室一起脫光全身衣服共浴後，員警立即表明身分，並經黃男同意執行搜索，查扣現金、手機兩支、記憶卡等證物，警詢後將黃、李二人依違反兒少性剝削防制條例移送新北地檢署偵辦。

黃、李二男均否認從事性交易，黃男更拿出台灣推拿整復協會核發的整復師證照自清；李男則說，該套房是由他出面承租，並與黃男約定，每次按摩收費後，繳交1100元給他做場地費，他並表示，網站攬客內容有註明「按摩課程內容不含性服務，請勿以身試法。」

檢方檢視黃、李二男的網站內容，確如李男所言，僅提供按摩整復服務，並無媒介性交易，且黃男僅有與假扮客人的員警一起裸身共浴，難認黃男有意圖性交易圖利之實，認為罪嫌不足，日前處分二人不起訴。