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性侵被害人警詢筆錄可當證據 大法官：平衡防禦權損失

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

性侵嫌犯曾宏逸被判刑定讞，他以審理過程無法詰問被害人，「防禦權遭剝奪」為由聲請釋憲；大法官4日開說明會聽取意見後，今做出第789號解釋，認為性侵害犯罪防治法第17條第1款合憲，但大法官認為此規定應限於被害人身心創傷狀況，客觀上不能到庭陳述才能適用，法院在調查證據上應採補償措施，平衡無法詰問被害人的防禦權的損失。

大法官指出，性侵害犯罪防治法第17條第一項規定，若被害人因性侵害致身心創傷無法陳述，在檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中的陳述，具有可信特別狀況時，且為證明犯罪事實是否存在而有必要，得為證據；此規定旨在兼顧發現性侵害案件真實、有效保護被害人的目的，是訴訟上採為證據的例外、最後手段，相關解釋、適用應該「從嚴」。

大法官認為，法院以此作為證據，為了避免被告訴訟上防禦權蒙受潛在不利益，基於憲法公平審判原則，應該採取有效的補償措施，適當平衡被告無法詰問被害人的防禦權損失，包括在調查證據強化被告對其他證人的對質、詰問；在證據評價上，法院也不得以被害人警詢陳述，作為被告有罪判決的唯一、主要證據，應有其他確實的補強證據，支持警尋陳述的真實性。

本案緣於男子曾宏逸隨機性侵15歲少女，完事後「丟包」，他1年10個月後再犯，檢警比對DNA才揪出曾，法院依強制性交罪判刑3年10月定讞。但曾認為，少女沒有到法庭受詰問，「搞不清楚被誰告」，防禦權受到侵害，因此聲請釋憲。

性侵 大法官 警察

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