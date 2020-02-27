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性侵害被害人可不用出庭 大法官今宣告合憲！
男子曾宏逸隨機性侵15歲少女後1年10個月再犯，被依強制性交罪判刑3年10月定讞，曾男以審理過程無法詰問被害人，「防禦權遭剝奪」為由聲請釋憲；大法官4日開說明會聽取意見後，今做出第789號解釋，認為性侵害防治法第17條第1款合憲，但大法官認為此規定應限於被害人身心創傷狀況，客觀上不能到庭陳述才能適用，法院在調查證據上應採補償措施，平衡無法詰問被害人的防禦權的損失。
刑事訴訟法第159之3明定「傳聞法則之適用及例外」，性侵害犯罪防治法有類似規定，還增加「因性侵害致身心創傷無法陳述、到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述。」被認為可能間接剝奪被告詰問權利，且若被害人只在警局做筆錄不再出庭，被告在警詢時人身自由又較受拘束，審判外的陳述直接當成妨害性自主證據，無法交互詰問，成了法律爭議。
大法官2月4日召開說明會，邀各機關單位和專家發表看法，今做出解釋。
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