快訊

新冠肺炎新藥「瑞德西韋」將臨床試驗 北中南各設專責醫院

防疫新措施！醫院控人流 住院病人限2名訪客、陪病限1名

少女指控網友1夜性侵2次 驗傷破處懷孕難入罪

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市國中少女控告林姓網友性侵，檢方調查林男犯罪嫌疑不足，偵結不起訴處分。示意圖／ingimage
桃園市國中少女控告林姓網友性侵，檢方調查林男犯罪嫌疑不足，偵結不起訴處分。示意圖／ingimage

桃園市國中少女去年8月間與18歲林姓網友透過Line通訊軟體，相約見面，2人隨後前往龍潭區一家摩鐵住宿，一夜發生2次性行為，之後少女母親發現向林姓網友9月提告，林男完全否認2人摩鐵性愛，少女指認2人嘿咻2次，由於林男手臂有大塊刺青，檢方訊問少女卻不知，

尤其少女事後驗傷時被醫師驗出已懷孕4周，隨後流產，無法採證胚胎，桃園地檢署以無其他客觀證據足以認定林男涉及妨害性自主罪嫌，今天偵結不起訴。

檢警調查，就讀國中少女（14歲）去年8月間，透過通訊軟體與林姓男網友交談甚歡，2人相約在龍潭一處見面，林男載少女到一家超商領取包裏，少女指控林男隨後載她到一家摩鐵住宿，將她衣褲脫光，發生性行為，完事後清洗，均未穿上衣物，玩一下手機後，2人又發生1次性行為。

少女的指控，遭林男完全否認，林指稱，他與少女去年8月14日凌晨約在少女住家附見面，載少女到一家超商領取包裹及聊天半小時後，送少女返家2人未到摩鐵和發生性行為。

檢方指出，林男左左手臂有大面積刺青，十分明顯，檢察官詢問少女是否知道林男身體特徵，但是少女回說「沒仔細看」，檢警查證該摩鐵並無林男登記住宿，僅有林男隔天用LINE「晚點回家來電愛」曖昧語，但是少女去年9月初到醫院驗傷，醫師發現少女處女膜有舊傷及懷孕4周，少女卻告訴醫師「和男同學發生性行為」。

少女父母去年9月初提告後，少女偵訊時證稱曾與其他少年發生性行為，少女並在9月中旬進行自然流產，醫院無法採證胚胎下，檢方認為驗傷單至多證明少女曾與人發生性行為，無法認定林男犯行，自難憑少女證述將林男入罪，認為林男犯罪嫌疑不足偵結不起訴處分。

延伸閱讀

少女拜託男與她嘿咻還付款 他被依加重強制性交重判

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

「消防健康是最重要資本」 少女瀕死被救回感謝信超溫馨

國民妖精華麗回歸，狀態勝少女！李孝利絕美畫報公開　每張照片都值得收藏

相關新聞

少女指控網友1夜性侵2次 驗傷破處懷孕難入罪

桃園市國中少女去年8月間與18歲林姓網友透過Line通訊軟體，相約見面，2人隨後前往龍潭區一家摩鐵住宿，一夜發生2次性行...

營色情護膚店 臉書更新小姐動態誘嫖客影／越裔婦人經

從越南嫁來台灣的黎女在南市善化及新市區開設連鎖色情養生館，主打店內越南籍小姐，個個年輕貌美身材姣好，還招募同鄉姊妹來台淘...

出軌男被恐嚇300萬保妻小！ 小三辯稱包養費法官不信

基隆市郭姓男子與林姓女子有婚外情，林女恐嚇郭給她300萬元就能「無聲無息的走掉」。郭擔心家人受危害，先給林女300萬，事...

男都認了 無性器接合證據 小三無罪定讞

女子小蘋（化名）發現丈夫異樣，經詢問後，他坦承在跨年夜與周女到旅館發生關係，同時也在警詢、檢察官偵訊、一審法官審理，均坦承與女子發生性關係，經檢方依妨害婚姻罪嫌起訴周女，一審法官以無性器接合的證據，判周女無罪，經檢察官提起上訴，台中高分院合議庭認難憑單方指證即認定有罪，因缺乏直接證據，將檢方上訴駁回。全案定讞。

縱他承認與小三嘿咻 法官仍判她無罪定讞

女子小蘋（化名）發現丈夫異樣，經詢問後，他坦承在跨年夜與周女到摩鐵嘿咻，同時也在警詢、檢察官偵訊、一審法官審理，均坦承與...

小姐被嫌差 應召業者竟「乾洗」嫖客

專門媒介泰籍女子從事性交易的吳姓男子，前年7月見旗下小姐被嫖客以素質不佳「打槍」，竟用計將人騙回飯店，毆打後再以言語恫嚇...

熱門新聞

影／台南市將軍冷血槍案歹徒 晚間在佳里警分局附近落網

行人闖台鐵楊梅富岡間遭區間車撞斃 該區間目前仍封鎖

謝和弦散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」訊息 遭約談

少年疑遭錯認追殺枉死 主嫌3人收押1人今天移送法辦

媒體稱她「基隆的母親」 他回應「母親？母你娘」挨告

開車載一雙兒女上學 母遇死劫2童乘安全座椅逃過一劫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。