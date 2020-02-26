少女指控網友1夜性侵2次 驗傷破處懷孕難入罪

桃園市國中少女去年8月間與18歲林姓網友透過Line通訊軟體，相約見面，2人隨後前往龍潭區一家摩鐵住宿，一夜發生2次性行為，之後少女母親發現向林姓網友9月提告，林男完全否認2人摩鐵性愛，少女指認2人嘿咻2次，由於林男手臂有大塊刺青，檢方訊問少女卻不知，

尤其少女事後驗傷時被醫師驗出已懷孕4周，隨後流產，無法採證胚胎，桃園地檢署以無其他客觀證據足以認定林男涉及妨害性自主罪嫌，今天偵結不起訴。

檢警調查，就讀國中少女（14歲）去年8月間，透過通訊軟體與林姓男網友交談甚歡，2人相約在龍潭一處見面，林男載少女到一家超商領取包裏，少女指控林男隨後載她到一家摩鐵住宿，將她衣褲脫光，發生性行為，完事後清洗，均未穿上衣物，玩一下手機後，2人又發生1次性行為。

少女的指控，遭林男完全否認，林指稱，他與少女去年8月14日凌晨約在少女住家附見面，載少女到一家超商領取包裹及聊天半小時後，送少女返家2人未到摩鐵和發生性行為。

檢方指出，林男左左手臂有大面積刺青，十分明顯，檢察官詢問少女是否知道林男身體特徵，但是少女回說「沒仔細看」，檢警查證該摩鐵並無林男登記住宿，僅有林男隔天用LINE「晚點回家來電愛」曖昧語，但是少女去年9月初到醫院驗傷，醫師發現少女處女膜有舊傷及懷孕4周，少女卻告訴醫師「和男同學發生性行為」。

少女父母去年9月初提告後，少女偵訊時證稱曾與其他少年發生性行為，少女並在9月中旬進行自然流產，醫院無法採證胚胎下，檢方認為驗傷單至多證明少女曾與人發生性行為，無法認定林男犯行，自難憑少女證述將林男入罪，認為林男犯罪嫌疑不足偵結不起訴處分。