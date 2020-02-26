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營色情護膚店 臉書更新小姐動態誘嫖客影／越裔婦人經
從越南嫁來台灣的黎女在南市善化及新市區開設連鎖色情養生館，主打店內越南籍小姐，個個年輕貌美身材姣好，還招募同鄉姊妹來台淘金，估計5年來不法所得逾千萬。經移民署南區事務大隊台南市專勤隊與善化警分局跟監數月查獲犯行，經台南地檢署偵結，將黎女、同居合夥人、9名越南籍女性及3名嫖客，依妨害風化罪嫌起訴。
經查，40歲黎女遠嫁來台已20年，跟前夫離婚多年，已取得身分證，他與同居人在新市、善化開設的色情養生館，分別各3、5年，估計月收入達40萬元。
黎女還有計畫性招攬同鄉年輕女子來台大賺賣春財，除協助代辦簽證手續，還先行借貸來臺費用，再以從事色情按摩所賺取金錢分次償還，每次交易抽取500元，額外扣取住宿費及水電費等，且不定期在臉書發布小姐動態，吸引男客上門消費，更主打年輕幼齒的女子做為店內紅牌，買春客絡繹不絕。
移民署台南市專勤隊表示，黎女為躲避查緝，租下隔壁透天厝供小姐躲藏，另外在每間按摩室內安裝電視螢幕，藉由監視鏡頭規避臨檢，查緝人員經長時間埋伏，見時機成熟進入養生館執行搜索時，店內小姐竟然失去蹤影。
幸查緝人員眼尖發現地面腳印，循著足跡追查，果然在鄰宅房間內發現5名小姐用棉被遮蓋全身，而將其一網打盡，同時也在天花板內搜出大量保險套，經台南地方檢察署於上月底偵查終結，予以起訴。
台南市專勤隊隊長熊德仁表示，部分不肖人士為追求金錢利益，不惜觸犯法令，呼籲國人不要抱持僥倖心態以身試法，一旦非法聘僱違法外來人口，除違反就業服務法外，更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察。
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