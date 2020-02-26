少女拜託男與她嘿咻還付款 他被依加重強制性交重判

彰化縣民林姓男子獲悉智障少女小菊（化名）曾拍攝、錄影裸照給網友觀覽，小菊深怕裸照外流，林即假冒警察身分向她脅迫必須找人嘿咻，並且拍照錄影，裸照的事才可解決，被害人與林聯絡，林同意與她嘿咻，但需800元嘿咻費用，致被害人失身破財，事後林多次向她索取金錢，否則要將她的裸照及性交之事公開，台中高分院依加重強制性交罪將他判刑5年6 月。可上訴三審。

判決書指出，林男在學校結識少女小菊，失道她是智障少女，2017年11月間，小菊欲在蝦皮購物網站購買戒指及手鍊，因無網站會員帳號，遂交付3600元委由林男代為購物，遭林侵占款項，經少女催討時，他以貨品被小偷偷走了推託。

至2018年元月下旬，林知悉小菊曾拍攝、錄影裸照給網友觀覽，深怕裸照外流，向她謊稱會幫她處理裸照及幫忙報警。林男打手機給小菊假冒警察身分向小菊脅迫稱必須找人發生性關係，並且拍照錄影，裸照的事情才可解決等語。

被害人小菊害怕裸照外流，而與林男聯絡，林同意與她嘿咻，但脅迫應給予800 元作為他同意性交的費用。 同月27日下午，林先向小菊索取800元後，再到某醫院內的無障礙廁所內，與她發生性關係。

事後，林男多次向被害人小菊恐嚇要她的裸照及性交之事公開，必須拿錢出來處理，先後向她索取500元至1600元不等，經被害人告訴家人報警處理，警方循線逮獲林男。

台中高分院合議庭審酌，林男罔顧被害人對他的之信任，為滿足一己私慾對她強制性交，漠視被害人之身體及性自主權，造成被害人心理上難以磨滅之陰影及傷害，又以恐嚇手段取得被害人財物，考量林以10萬元與被害人達成和解，遂判刑5年6月。