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基隆警掃蕩「鐵路街」色情 進房全戴上口罩
基隆市警局最近再度接獲檢舉，指龍安街俗稱「鐵路街」有色情交易及皮條客拉客，警方很重視，一分局偵查隊及南榮所分頭出擊，於21日及22日相繼傳出捷報，各有斬獲，新冠肺炎疫情還在延燒，警方要求同仁於密閉空間查緝時，全部戴上口罩，斷開風險。
一分局長婁子才接獲報案，召集第一組、偵查隊及南榮路派出所召開專案會議，指示，雖為防疫期間，但淨化治安刻不容緩，應即規劃部署警力查緝，以具體的查緝力道來打擊色情，遏止不法。
偵查隊首先於21日18時許，由員警喬裝路人，順利騙過皮條客，被拉客入內後，表明身分，當場查獲皮條客1名（男、本國籍），及今年2月17日甫持觀光護照入境在場賣淫之泰國籍女子6名，並起獲保險套、潤滑液及計時器等證物。
另外南榮所22日17時許，由新進員警喬裝尋芳客，亦當場查獲皮條客1名（男、本國籍）、賣淫女子2名（本國籍）及嫖客1名，並查扣保險套、潤滑液、計時器等證物。
偵訊後分別依涉嫌觸犯刑法妨害風化罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，及違反社會秩序維護法裁處，另賣淫之6名泰籍女子，並解送移民署專勤隊辦理遣返出境。
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