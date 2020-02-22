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「我害怕睡著」 少女竟遭母親同居男友破門性侵

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市17歲少女於2年前，多次遭母親的方姓同居男友假藉按摩為由加以性侵，還曾硬撬開上鎖房門入內性侵，嚇得少女每晚都在驚恐中入睡，新北檢方日前依強制性交罪起訴方男。示意圖／Ingimage
新北市17歲少女於2年前，多次遭母親的方姓同居男友假藉按摩為由加以性侵，還曾硬撬開上鎖房門入內性侵，嚇得少女每晚都在驚恐中入睡，新北檢方日前依強制性交罪起訴方男。示意圖／Ingimage

新北市17歲少女於2年前，多次遭母親的方姓同居男友假藉按摩性侵，還曾硬撬開上鎖房門闖入，嚇得少女每晚都在驚恐中入睡，因耽憂母女感情生變不敢聲張，去年鼓起勇氣向學校老師哭訴才曝光。方男否認還指控是少女與母親吵架才會捏造故事。新北地檢署認為方男惡行重大，日前依強制性交罪起訴。

起訴指出，現年17歲被害少女的母親，3年前離婚後，結識方姓男子並租屋同居，方男竟打著母女通吃的惡劣心態，自107年7月至12月間，趁同居女友入睡後，或是只與少女獨處時，甚至持工具強行撬開少女已上鎖的房門，四度對少女強制猥褻及性侵得逞。

「我害怕我睡著了，他又來了。」因為連房間門都上鎖也會被撬開，諶 被害少女幾乎天天都生活在驚恐中，又擔心母女感情受到影響，不敢聲張，只能偷偷向閨密訴苦，直到去年中才鼓起勇氣告訴學校輔導老師，老師獲悉後立即向轄區警局報案。

方男到案後全盤否認犯行，辯稱是少女與母親吵架，才會捏造不實故事陷害他，不為檢察官採信，日前依強制性交罪起訴方男。

性侵 猥褻

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