下藥性侵前女友生理期也不放過 警一度誤為凶殺案

屏東縣王姓男子為職業軍人，去年1月到嘉義縣找曾姓前女友，趁機下藥將曾女載回布袋住處性侵，適逢曾女生理期他也不放過，曾女兄長到住處找人，發現胞妹神智不清、下體出血、房內多處血跡，以為被殺傷立即報警送醫，王男趁隙逃逸，檢警調查後到王男服役單位將他拘提到案，昨天偵查終結，依妨害性自主強制性交罪起訴。

檢方調查，32歲王男與曾女原為情侶，王男在南部任職業軍人，因曾女家屬對王男個性、行為有微詞，雙方前年11月王分手，曾女承諾送外套給王男，隔年1月3日王以此為藉口約曾女見面，當晚並借住曾女布袋住處，曾女則到兄長家住宿。

王男隔日下午約曾女外出購買飲料、到釣蝦場，並趁機對曾女下藥，趁曾女神志不清帶回住處性侵，曾女雖然適逢生理期出血，王男仍強行性侵得逞。

因當天下午曾女同事、兄嫂去電聯絡，發現電話裡的曾女語無倫次、說話無力，曾女兄長擔心胞妹安危，立即外出尋找，到曾女住處發現房間上鎖、直覺有誤，立即借一把長梯攀爬到住處2樓、破窗進入房間查看。

曾兄進入胞妹房間、發現床上多處血跡，胞妹全身赤裸躺在床上、神智不清，下體出血嚴重，以為胞妹被刺傷立即報警送醫急救；王男則趁曾男破窗時從後門逃逸。

嘉義縣警方獲報發生凶殺案到場採證，發現曾女住處床上、地面、浴室都有血跡，垃圾桶也有許多沾血衛生紙，經聯絡醫院，發現曾女雖神志不清但無明顯外傷，研判是經血，才發現王男犯行，向檢方申請拘票將王男拘提到案，王雖辯稱是合意性交，但檢方透過相關證詞及醫院診斷書不予採信，依刑法222條強制性交罪提起公訴。