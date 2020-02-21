人妻偷吃小王被老公抓姦 浴室掛著蕾絲黑內褲露餡

徐姓男子明知廖姓人妻已婚，但2人譜出戀曲，廖女常背著老公和徐出遊、上旅館，甚至發生性行為，地下情被廖女丈夫發現，報警到商旅當場查獲2人孤男寡女共處一室，浴室外還掛著蕾絲黑內褲，2人雖辯稱沒有性交，但檢方不採信，偵結依妨害家庭罪嫌起訴徐、廖。

檢警調查，徐男（38歲）清楚廖女（38歲）已婚有家室，但2人因工作認識擦出火花，私下常相約出遊，後來戀情升溫還一起上汽車旅館，廖女的先生發現妻子常和陌生人通話，且假日行蹤不明，心生疑竇下懷疑對方出軌。

去年8月22日晚上，徐、廖相約到桃園某商旅發生性行為，廖夫因提前掌握老婆行蹤，會同轄區派出所員警到場抓姦，當場目睹2人共處一室，分別對妻子、徐男提告通姦、相姦罪嫌。

檢方訊時，徐、廖均矢口否認犯嫌，辯稱只是一起在房間內吃燒烤、看電視，沒有發生性行為，但警方到場時，當場發現掛在浴室門口的1件黑色蕾絲內褲、1雙黑襪，而且枕頭、床褥都有使用的情形。

雖然廖女否認將內褲、襪子掛在浴室外，也辯稱說無法證明該貼身衣物是她的，但檢察官認為，當時僅徐男、廖女2人在房間內，不採信其辯詞，另根據廖夫提出的相關蒐證資料、生活照等，認定2人犯嫌明確，偵結各依相姦、通姦罪嫌起訴徐、廖。