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武術教練性侵15歲少女還攝影判關10年 賠償270萬撫慰金

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
示意圖。圖／ingimage
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施姓武術教練性侵15歲少女，又拍下性侵影片，遭判處有期徒刑10年確定。被害的未成年少女及父母，提告請求損害賠償，士林地方法院今天宣判，少女等3人共能請求270 萬870 元。

施男在Instagram 1人分飾2角，假扮高職女生，相約年僅15歲的未成年少女至飯店開房間，明知少女性傾向以及月經來潮，仍以蠻力、生殖器性侵少女得逞。

施男甚至拍下性侵的電子訊號，逼迫少女說出，「我最騷我最欠幹」等語，惡質手段導致少女身心靈留下難以抹滅創傷。施男犯成年人對少年故意強制性交罪，處4年10月徒刑，強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，處7年8月徒刑，應執行有期徒刑10年。成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處5月徒刑，可易科罰金。全案經駁回上訴確定。

少女和父母親主張，施男對少女強制性交，經法院判處10年徒刑確定，少女和父母等3人，因性侵行為受侵害，且情節重大，少女因遭性侵就醫，醫療費870元，分別請求精神撫慰金2百萬、1百萬、1百萬元。

施男則主張，對原告請求無意見，但希望可減少慰撫金金額。法院認為，少女因性侵行為需到醫院就醫，且尚未成年，性侵行為嚴重影響身、心靈，且少女的父母親為直系血親，性侵行為侵害身分法益，情節重大，精神上也有相當程度痛苦。法院認為，少女、及父母分別可請求150 萬元、60萬元、60萬元的精神撫慰金，加上870元醫療費，共計270萬元870元。

性侵 恐嚇 Instagram
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