見小姨子餵奶起色心 男子判3年還得再賠錢
新北一名妙齡女子因家裡裝修，暫時住到姊姊家，未料美色被姊夫覬覦，餵奶時被姊夫強吻、襲胸和指侵；案發後，做錯事的姊夫一度辯稱和女子有曖昧關係才有親密接觸，但說法未被採信，被新北地院依強制性交罪判刑3年2月後，今天再被判賠對方60萬元。
判決指出，被害女子是前年8月住進姊姊家，事發當時，她是坐在客廳以奶瓶餵孩子喝奶，未料姊夫見家中無其他人就伸狼爪。她雖發抖哭泣和伸手抵抗，但因為怕小孩受到傷害，力氣也不如對方，最後還是被侵犯。
案發後，做錯事的姊夫否認性侵，辯稱自己和小姨子有曖昧關係，才會親吻摸胸，強調自己沒有性侵。但是，女方翻出手機簡訊，證明他曾在案發後傳訊向妻子道歉，內容稱「自己破壞了2個家庭，應該要去死一死」，還說「自己對不起大家，應該關到死反省」等語，他才在法院審理時改口認罪。
法院調查該名姊夫犯罪行為屬實，審酌其犯罪情節和雙方財力證明等資料後，認為小姨子求償60萬元精神撫慰金有理，最後判該名姊夫得如數賠償。
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