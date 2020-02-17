少女不滿朋友也被性侵爆發乾爹獸行 雲林色男判700多年

雲林未成年少女從小學四年級到國一，被她稱為「乾爹」的母親同居男子，合計共性侵約96次，直到被害少女得知連她未成年的朋友，也被乾爹灌醉伸狼手得逞，一怒之下，去年揭露乾爹獸行，雲林地方法院今天依妨害性自主罪，一罪一罰共判他7百多年，兩案合併應執行22年。

53歲男子，104四年間和離婚育有一男一女的婦女同居約2年，婦人的子女稱陳男為「乾爹」，四人同居生活和樂。

後因男子賣掉房子，搬回老家居住，同居婦人才帶著子女也回自己娘家居住，兩人分居後，婦人的子女不滿舅舅老愛和家人爭吵，於107年間，先後再逃家跑去和乾爹居住，直到婦人的女兒，去年將被乾爹連續性侵之事爆出來，婦人才報警處理。

被害少女向檢警指稱，她從小學四年級起到六年級，和媽媽一起和乾爹住一起不久，乾爹常利用母親不在時，性侵她得逞，平均1月有3次以上，有次載他們去海邊玩，也趁大家不注意，在車上性侵得逞，2少女被性侵達約96次。

檢警指出，由於男子疼小孩，平時也常摟摟親親，表現很親暱，致母親也不以為意，雖少女曾透露乾爹碰她身體，但母親以為可能不是故意且也沒有證據，就沒予追究。

直到前年，被害少女的朋友來找她玩，和乾爹相識後不久，乾爹竟將她朋友灌醉後伸出狼爪，先後得逞5次。後來，被害少女指稱，她升國中後，對乾爹的性行為更感噁心，曾用刀片割自己的手腳、舌頭自殘，後來得知連她的朋友都受害，她無法忍受，才將事情爆發出來。

男子稱兩女子都是自願和他發生關係，但不為檢察官接受，被害少女的哥哥也證稱他們曾四4人共床，晚上有時感覺床在動，他妹妹原睡在他旁邊，但睡醒變成睡在乾爹那邊。檢方起訴並求處重刑。

雲林地方法院依妨害性自主罪，以一罪一罰判每罪田7年4月，共性侵96次，合計判717年又4月，另一少女被性侵5次，每罪3年4月共計17年。兩罪合併應執行22年。