妻借錢讓夫出國創業 他卻在當地搞小三
男子阿哲（化名）要到宏都拉斯開車行創業，由妻子小玲籌款借錢讓他成行，他到當地卻染指傭人，他妻子要求結束不正當關係，反遭拳腳相向。台中地院最近判決阿哲妻子的請求，准予離婚，並判他賠償20萬元。
阿哲妻子指出，她於2016年3月14日結婚，2017年4月間，丈夫說服她以借貸方式提供資金，使他前往宏都拉斯工作，未料，阿哲去了之後，卻與當地一名女子共同生活。
2018年6月20日，阿哲妻子抵達宏都拉斯，才發現丈夫與小三同居，難以忍受，要求阿哲結束不正當交往關係，均遭拒絕，若她有微言，則被拳腳對待，於是請求離婚及損害賠償。
阿哲並未到庭提出辯解，法官一造判決准離婚及要賠償。
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