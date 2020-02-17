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「東吳天菜」上傳情色片遭輕判緩刑4年 前女友崩潰：要法律幹嘛？

聯合新聞網 / 綜合報導
陳晁慶上傳性愛影片至網際網路供人觀覽猥褻影像。圖／ingimage
陳晁慶上傳性愛影片至網際網路供人觀覽猥褻影像。圖／ingimage

被稱為「東吳天菜」的東吳大學學生陳晁慶為了約炮，25天內上傳16次與前女友的性愛片至各大網站，前女友告上法院後，二審大逆轉，陳晁慶遭判緩刑4年，另需賠償75萬元，陳男前女友為此崩潰，淚訴「告他不是為了錢，如果我要錢，我還要法律幹嘛？」

根據《鏡週刊》報導，有「東吳天菜」之稱的前東吳大學學生陳晁慶，為了約砲，在2018年底上傳16次與前女友右右（化名）的性愛影片至各網站，陳男與右右交往時間僅7個月，卻因為陳男的惡行，導致右右心理嚴重創傷，事隔至今1年多還在吃藥、看醫生。

據調查，陳晁慶和右右交往期間，為了要增加和異性交往的機會，竟將2人性愛片上傳至網路，兩人之後因男方劈腿分手，沒想到陳晁慶繼續PO影片，直到2019年1月20日，短短25天時間，共上傳16次二人的性愛片。右右事後被友人告知後，才得知自己成為情色影片女主角，且影片連雲端硬碟都有備份，恐已被散播至全世界往上。

鏡週刊聯繫上右右，她激動表示，「我告他不是為了錢，法律卻叫我拿錢了事，那我私下拿錢就好，我還要法律幹嘛，還需要經歷這1年多的訴訟嗎？」她表示，事隔至今1年多她還在吃藥看醫生，然而陳男與她分手2個月後就交了新的女朋友，到處遊玩、吃大餐，繼續過他的生活，讓她非常不平衡。

右右說，她剛報警時，前男友的朋友還嗆她「根本告不成」，不斷對她落井下石。原先一審判決認定陳男應判處64個月有期徒刑，合併執行2年徒刑，得易科罰金73萬元，但檢方、前男友皆對此判決上訴。到二審陳男委任2名律師，並向高等法院法官主張其16次犯行是本於同一犯意接續為之，侵害相同法益，屬於接續，最後僅改判改判1年，緩刑4年。

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