舅性侵8歲外甥女 媽好為難：不要告訴外公

新北市為人舅的男子性侵8歲外甥女，被害人母親為維繫家族和諧，告誡被害人「不要告訴外公」，檢方起訴舅舅，求刑7年6月；台北地院審理，舅舅承認猥褻、否認性侵，合議庭採信被害人說詞，依加重強制性交罪判舅舅有期徒刑7年6月。可上訴。

舅舅屢次犯案，入監又出監，在外期間，短暫寄宿在姐姐新北市的住處，因房間不多，與被害人同擠一室。檢方指控，2014年1月，他趁與被害人共寢機會，先撫摸被害人胸、腹部，之後褪去被害人衣物強制性交，被害人沈默5年，被妹妹爆料，社工、檢警介入。

法院審理，舅舅承認猥褻、否認性侵；辯護人說，被害人偵查、審判中指述有瑕疵，不得作為舅舅的不利證據。

被害人警詢時說，舅舅出獄沒地方住，與她和母親同住，被性侵後，母親有警告舅舅，且盡量不讓舅舅和她獨處；被害人偵查庭中說，她與舅舅沒有直接血緣，舅舅是外婆的養子，曾打過她，但為什麼挨打忘了；她說，母親提醒別讓弟妹知道，「不要告訴外公，不然舅舅會被趕走」。

被害人父親證稱，2015年聽妻子提到女兒被欺負，想去理論，但被攔下，同年清明節掃墓遇到女兒的舅舅，將他打一頓，「把他打得很慘」，合議庭審酌證人證詞，認定舅舅犯「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」。

判決指出，舅舅明知被害人未滿14歲，顯屬稚幼，逾越與外甥女間應有分際，犯後只承認猥褻罪、否認性侵， 沒有誠心悔過，也未表示歉意或賠償，檢察官求刑7年6月適當，判刑7年6月。