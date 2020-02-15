快訊

直播／疫情指揮中心召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

舅性侵8歲外甥女 媽好為難：不要告訴外公

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

新北市為人舅的男子性侵8歲外甥女，被害人母親為維繫家族和諧，告誡被害人「不要告訴外公」，檢方起訴舅舅，求刑7年6月；台北地院審理，舅舅承認猥褻、否認性侵，合議庭採信被害人說詞，依加重強制性交罪判舅舅有期徒刑7年6月。可上訴。

舅舅屢次犯案，入監又出監，在外期間，短暫寄宿在姐姐新北市的住處，因房間不多，與被害人同擠一室。檢方指控，2014年1月，他趁與被害人共寢機會，先撫摸被害人胸、腹部，之後褪去被害人衣物強制性交，被害人沈默5年，被妹妹爆料，社工、檢警介入。

法院審理，舅舅承認猥褻、否認性侵；辯護人說，被害人偵查、審判中指述有瑕疵，不得作為舅舅的不利證據。

被害人警詢時說，舅舅出獄沒地方住，與她和母親同住，被性侵後，母親有警告舅舅，且盡量不讓舅舅和她獨處；被害人偵查庭中說，她與舅舅沒有直接血緣，舅舅是外婆的養子，曾打過她，但為什麼挨打忘了；她說，母親提醒別讓弟妹知道，「不要告訴外公，不然舅舅會被趕走」。

被害人父親證稱，2015年聽妻子提到女兒被欺負，想去理論，但被攔下，同年清明節掃墓遇到女兒的舅舅，將他打一頓，「把他打得很慘」，合議庭審酌證人證詞，認定舅舅犯「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」。

判決指出，舅舅明知被害人未滿14歲，顯屬稚幼，逾越與外甥女間應有分際，犯後只承認猥褻罪、否認性侵， 沒有誠心悔過，也未表示歉意或賠償，檢察官求刑7年6月適當，判刑7年6月。

性侵 猥褻
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

恐怖情郎性侵打傷前女友 120萬和解還被判3年4月

情人節小心！被性侵者6成是朋友網友 汽車旅館住處最多

印度女子大學遭男子集體闖入性侵 學生控訴警方保全冷血旁觀

按摩變性侵友人媽 加重判3年2月

相關新聞

嘴含關東煮玩性暗示視訊 外遇男截圖和小三要賠40萬

一名已婚男子和小三一起搭郵輪出遊，小三曾傳訊息給他，「我是不想當小三，我要當你老婆」，還視訊吃關東煮模擬口交姿勢並露下體...

舅性侵8歲外甥女 媽好為難：不要告訴外公

新北市為人舅的男子性侵8歲外甥女，被害人母親為維繫家族和諧，告誡被害人「不要告訴外公」，檢方起訴舅舅，求刑7年6月；台北...

人夫與妻及女網友睡同床 半夜上了女網友被判刑

林男2年前獲悉女網友小蘋（化名）已離婚，自稱是法師，可為她招桃花，邀她至住處，因故不滿動手打傷她，林男還與妻子及小蘋同睡...

躲在補習班女廁內偷拍 男子露餡急刪手機影像仍送辦

年約40歲楊姓男子昨晚躲在台南一補習班女廁內，涉嫌偷拍女學生如廁畫面，他將手機鏡頭伸到隔壁廁所下方縫隙，當場被發現，女學...

恐怖情郎性侵打傷前女友 120萬和解還被判3年4月

張男與小蜜（化名）分手後，帶她到餐廳用餐、又至KTV飲酒唱歌後，強行押她到山區，要求復合被拒，強行性侵得逞後，把她打得全...

闖女廁偷拍被抓包 賤男故意輸錯密碼讓手機重置滅證

桃園林姓男子涉嫌拿手機伸進縫隙偷拍女同事上廁所春光，被發現後就倉惶躲進男廁，女子不甘受害報警提告，但員警到場在林手機中沒...

摸你都沒反應...孕妻起疑 驚覺丈夫背地搞上酒店小姐

高雄市林姓人夫瞞著孕妻，上酒店偷歡，更與酒店小姐「開房間」，搞大酒店小姐肚子。林妻慢慢發現丈夫變了，「摸你都沒反應」，懷...

媽媽男友裝監視器偷看家裡 她怒轟：妹妹裸體都被看光

近期有位女網友上網發文，表示父母在自己小時候就離婚了，而妹妹與媽媽同住，因為媽媽最近交了一個男友，便讓對方住進家裡，原本想安裝一個監視器觀看家中寵物，結果媽媽男友卻將監視器獨佔，有次妹妹帶男友回家時，竟被他用監視器偷看告狀，而原PO聽聞妹妹描述後十分氣憤，表示「她每天下午兩點下班都全裸在客廳看電視兩個小時欸」，直呼妹妹的裸體都被看光了。

人妻稱「我就是給老公戴綠帽」 小王否認沒用被判刑

林男在台灣多次與小鳳（化名）發生性關係，還帶她赴大陸旅遊，經阿忠（化名）發現妻子與林至大陸旅遊提出告訴，林否認興她嘿咻，...

情人節小心！被性侵者6成是朋友網友 汽車旅館住處最多

明天是情人節，嘉義市警局公布去年度妨害性自主案件共51件，其中陌生性侵僅4%，高達63%是發生在朋友、網友及男女朋友間；...

竊案採DNA 挖出失主是色狼

傅姓計程車司機利用搭載女乘客機會，強行對女乘客猥褻後逃逸，十多年後，傅男因竊案報警，沒想到警方採集ＤＮＡ比對時，意外讓傅男當年的強制猥褻案曝光，士林地方法院依加重強制猥褻罪判傅男三年六月徒刑。

暗戀鄰家女想嘿咻 色男逼舌吻拿1000元要她別報警

黃姓男子暗戀一名女鄰居，主動約她回家被拒絕，竟性慾大發摀住她嘴，痛毆一頓後強抱進對方住處，還用台語說「我想跟你好」，並脫...

熱門新聞

居家檢疫失聯3外國人 北市警萬華分局尋獲

外送員又被整了！20名外送員再度被「黃千千」惡意棄單

非殉職！小隊長出勤遭撞翻 依「因公死亡」撫卹1522萬

人夫與妻及女網友睡同床 半夜上了女網友被判刑

消防車禍 家屬臉書貼文「國家能承諾安心工作環境？」

埔里虎頭山發生飛行傘意外 日本跳傘客墜落樹林身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。