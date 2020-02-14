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躲在補習班女廁內偷拍 男子露餡急刪手機影像仍送辦
年約40歲楊姓男子昨晚躲在台南一補習班女廁內，涉嫌偷拍女學生如廁畫面，他將手機鏡頭伸到隔壁廁所下方縫隙，當場被發現，女學生嚇得尖叫「有色狼」，一群人圍在廁所前怒喊，他卻躲在女廁悶不吭聲，急刪手機內影像，經補習班報警處理，當場被逮，楊坦承犯案且有女學生指證，警方依妨害秘密罪嫌送辦。
據調查，楊昨晚潛入補習班女廁內，同時準備了2支手機，心想可以偷拍一整晚，甚至挑上中間廁所，方便兩邊拍攝。然而，他待了好一陣子，等到隔壁有人上廁所，女學生發現有手機鏡頭伸進來，嚇得尖叫「有色狼」，女學生向外呼救。
這一喊叫引來補習班同學的騷動，一群人圍在廁所前怒喊，要「色狼」出來，但他始終躲在廁所內悶不吭聲，急忙刪除手機內所有影像。
台南市警二分局民權派出所據報後趕抵現場，楊才低頭現身，他坦承偷拍，女學生則出面指控對方偷拍，警方將人帶回派出所調查。警詢時，他坦承偷拍並交出2支手機，但手機內影像資料早已被刪除一空。最後警方仍依妨害秘密罪嫌，將他移送法辦。
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