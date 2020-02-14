快訊

口罩人質？日本「撤僑作戰」如何救援中國籍家屬

兒曾寫信求救...鑽石公主號八旬老父確診下船入院了

媽媽男友裝監視器偷看家裡 她怒轟：妹妹裸體都被看光

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO媽媽為了觀看家中寵物，叫男友在客廳裝監視器，沒想到畫面卻遭他獨佔觀看。圖片來源／ingimage

近期有位女網友上網發文，表示父母在自己小時候就離婚了，而妹妹與媽媽同住，因為媽媽最近交了一個男友，便讓對方住進家裡，原本想安裝一個監視器觀看家中寵物，結果媽媽男友卻將監視器獨佔，有次妹妹帶男友回家時，竟被他用監視器偷看告狀，而原PO聽聞妹妹描述後十分氣憤，表示「她每天下午兩點下班都全裸在客廳看電視兩個小時欸」，直呼妹妹的裸體都被看光了。

原PO在「Dcard發文，表示父母離婚後，自己跟爸爸同住，而妹妹則是跟著媽媽，媽媽自從離婚過後就交過幾任男友，但近期這位新男友的歲數整整小了媽媽14歲，在媽媽工作的公司擔任電腦工程師，之後便住進了媽媽家中，由於媽媽家中有養狗，想在白天觀察寵物，於是叫她男友裝了一個監視器在客廳，結果監視器畫面卻只有他看得到，妹妹和媽媽連監視器開著都不知情。

有天，妹妹帶著男友回家，卻被媽媽男友用監視器畫面截圖告狀，說她亂帶男生回家，而原PO聽聞整件事後相當氣憤，表示房子的貸款都是妹妹繳，加上妹妹有下班後全裸看電視的習慣，因此認為媽媽男友早就把妹妹的裸體看光光，她說「如果連她帶朋友回家一下都知道，全裸兩小時怎麼會不知道」，而媽媽的態度也令原PO相當不解，她說「媽，妳談戀愛是不能保護好自己的女兒嗎，而且為什麼這件事妳還這麼的無要無緊的。」

對此，許多網友紛紛留言給原PO意見，「如果你媽這麼消極的態度，請把妹妹接走，否則萬一發生憾事都無法後悔的」、「萬一他每天觀賞你妹的裸體截圖或者錄影真的非常可怕，先去警局問問看」、「請他們自己去外面住吧，記得檢查一下有沒有裝針孔攝影機」、「你看一下你們家監視器有沒有插SD卡有的話，就有證據可以提告了」、「記得偷拍是妨礙秘密罪吧」。

全裸 偷拍 Dcard
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

見口罩太鬆藥局店員暖遞新口罩 他PO文淚謝：好人一生平安！

超狂辣媽與女兒被誤認成姐妹 網驚呼：你們是雙胞胎嗎

河濱公園驚見裸奔哥 網友：進擊的小巨人

她與前夫離婚逾十年仍收到紅包 網友：在台灣真實的罕見

相關新聞

媽媽男友裝監視器偷看家裡 她怒轟：妹妹裸體都被看光

近期有位女網友上網發文，表示父母在自己小時候就離婚了，而妹妹與媽媽同住，因為媽媽最近交了一個男友，便讓對方住進家裡，原本想安裝一個監視器觀看家中寵物，結果媽媽男友卻將監視器獨佔，有次妹妹帶男友回家時，竟被他用監視器偷看告狀，而原PO聽聞妹妹描述後十分氣憤，表示「她每天下午兩點下班都全裸在客廳看電視兩個小時欸」，直呼妹妹的裸體都被看光了。

人妻稱「我就是給老公戴綠帽」 小王否認沒用被判刑

林男在台灣多次與小鳳（化名）發生性關係，還帶她赴大陸旅遊，經阿忠（化名）發現妻子與林至大陸旅遊提出告訴，林否認興她嘿咻，...

情人節小心！被性侵者6成是朋友網友 汽車旅館住處最多

明天是情人節，嘉義市警局公布去年度妨害性自主案件共51件，其中陌生性侵僅4%，高達63%是發生在朋友、網友及男女朋友間；...

竊案採DNA 挖出失主是色狼

傅姓計程車司機利用搭載女乘客機會，強行對女乘客猥褻後逃逸，十多年後，傅男因竊案報警，沒想到警方採集ＤＮＡ比對時，意外讓傅男當年的強制猥褻案曝光，士林地方法院依加重強制猥褻罪判傅男三年六月徒刑。

暗戀鄰家女想嘿咻 色男逼舌吻拿1000元要她別報警

黃姓男子暗戀一名女鄰居，主動約她回家被拒絕，竟性慾大發摀住她嘴，痛毆一頓後強抱進對方住處，還用台語說「我想跟你好」，並脫...

男子掛名養生館負責人 店內越女從事半套性交他判無罪

台南警方前年9月間在永康區一養生館臨檢時，當場查獲店內越南籍女子為男客從事半套性交易，檢警追查出養生館掛名劉姓負責人，並涉妨害風化罪嫌起訴，劉喊冤稱經人邀約，同意出資1萬元入股，掛名登記負責人，並提供實為一化學廠現場操作員及報稅資料等佐證，合議庭審理後認證據不足，判劉無罪，可上訴。

坐檯女子遭客人性侵害 25萬和解僅給5萬被判刑

蔡男於2017年與友人至南投縣太子港歡樂KTV飲酒作樂，趁坐檯女子酒醉帶她出場到摩鐵性侵得逞，經被害人到醫院驗傷後報警，...

按摩變性侵友人媽 加重判3年2月

姓男子前年底訪友時，以幫友人母親按摩為由涉嫌性侵得逞，經友人察覺有異，詢問母親後報警提告。開庭時，法官認洪男所為具惡性，應加重其刑，依強制性交罪將他判刑3年2月，可上訴二審。

熱門新聞

雲林foodpanda惡意棄單3天逾百件 20外送員被騙到田間

蘆洲6歲童遭虐死 外婆：他被阿公附身

三重合法口罩工廠未被徵用 賣口罩遭搜索

合法工廠賣口罩遭搜索 檢調認有哄抬物價嫌疑

高雄消防隊出勤與拖板車嚴重車禍 5隊員1死4輕重傷

慟！台灣口簧琴國寶鄭保雄 意外溺水溺斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。