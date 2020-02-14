媽媽男友裝監視器偷看家裡 她怒轟：妹妹裸體都被看光

近期有位女網友上網發文，表示父母在自己小時候就離婚了，而妹妹與媽媽同住，因為媽媽最近交了一個男友，便讓對方住進家裡，原本想安裝一個監視器觀看家中寵物，結果媽媽男友卻將監視器獨佔，有次妹妹帶男友回家時，竟被他用監視器偷看告狀，而原PO聽聞妹妹描述後十分氣憤，表示「她每天下午兩點下班都全裸在客廳看電視兩個小時欸」，直呼妹妹的裸體都被看光了。

原PO在「Dcard」發文，表示父母離婚後，自己跟爸爸同住，而妹妹則是跟著媽媽，媽媽自從離婚過後就交過幾任男友，但近期這位新男友的歲數整整小了媽媽14歲，在媽媽工作的公司擔任電腦工程師，之後便住進了媽媽家中，由於媽媽家中有養狗，想在白天觀察寵物，於是叫她男友裝了一個監視器在客廳，結果監視器畫面卻只有他看得到，妹妹和媽媽連監視器開著都不知情。

有天，妹妹帶著男友回家，卻被媽媽男友用監視器畫面截圖告狀，說她亂帶男生回家，而原PO聽聞整件事後相當氣憤，表示房子的貸款都是妹妹繳，加上妹妹有下班後全裸看電視的習慣，因此認為媽媽男友早就把妹妹的裸體看光光，她說「如果連她帶朋友回家一下都知道，全裸兩小時怎麼會不知道」，而媽媽的態度也令原PO相當不解，她說「媽，妳談戀愛是不能保護好自己的女兒嗎，而且為什麼這件事妳還這麼的無要無緊的。」

對此，許多網友紛紛留言給原PO意見，「如果你媽這麼消極的態度，請把妹妹接走，否則萬一發生憾事都無法後悔的」、「萬一他每天觀賞你妹的裸體截圖或者錄影真的非常可怕，先去警局問問看」、「請他們自己去外面住吧，記得檢查一下有沒有裝針孔攝影機」、「你看一下你們家監視器有沒有插SD卡有的話，就有證據可以提告了」、「記得偷拍是妨礙秘密罪吧」。