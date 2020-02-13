情人節小心！被性侵者6成是朋友網友 汽車旅館住處最多

明天是情人節，嘉義市警局公布去年度妨害性自主案件共51件，其中陌生性侵僅4%，高達63%是發生在朋友、網友及男女朋友間；另性侵害地點，最多是在汽車旅館、飯店、MTV佔33%；其次是在加害人住處，佔25%、第三是發生在被害人住處20%，提醒情人節與朋友相處，應尊重身體自主權。

嘉義市警局表示，性侵害案件不是只有發生在暗巷、加害人也不一定是陌生人，既使雙方都認識，也是會發生「撿屍」等「乘機性交」妨害性自主行為，所以要打破對性侵害迷思，就是要建立正確的「尊重身體自主權」觀念、還要「提高警覺遠離風險」。

「數字會說話！」嘉義市警局指出，約會性侵、認識者性侵是近來常見妨害性自主類型，嘉義市政府警察局去年度受處理的妨害性自主案件，高達63%是發生在朋友，提醒大家尊重身體自主權，即使是親密伴侶，違反意願的性行為，就是妨害性自主。

另職場上也常發生「利用權勢性交」的案例，長官與部屬、同事與同事之間，勿趁人之危或以權勢相逼要求性交，這些皆是侵害性自主權的行為。

若不幸被害，請勿慌張，即刻到醫院採證驗傷，將證據保全完整，同時報警處理，警察機關受理案件後會啟動偵查作為，同時提供民眾「性侵害事件被害人權益保障事項說明單」，嘉義市政府警察局特別印製中文、泰國語、菲律賓語、越南語、印尼語及英語等多國語言版「性侵害事件被害人權益保障事項說明單」，因應不同國籍人士需求。