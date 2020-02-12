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暗戀鄰家女想嘿咻 色男逼舌吻拿1000元要她別報警

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
黃男暗戀女鄰居，強逼對方舌吻還要求性交，對方裝病才脫身，法院依強制性交未遂罪判黃有期徒刑3年。示意圖／ingimage

黃姓男子暗戀一名女鄰居，主動約她回家被拒絕，竟性慾大發摀住她嘴，痛毆一頓後強抱進對方住處，還用台語說「我想跟你好」，並脫光衣服要求性交，女子為求脫身只好先配合和黃舌吻，再佯稱不舒服想看醫生黃才停手，法院審酌黃用暴力侵害女子，依強制性交未遂判黃3年，可上訴。

檢警調查，黃男去年6月16日凌晨5點多，主動約女子回家被拒絕，竟由愛生恨不顧對方尖叫「救命」，還死命抓著樓梯間抵抗，竟痛毆她一頓還邊罵髒話邊拖走，把女子整個人抱起闖進她家，並用台語說「我想要跟你好（指發生性行為）」。

女子害怕再被揍只好假裝答應，但她反應機靈，佯稱身體疼痛希望先看醫生，回來再和黃性交，黃男信以為真，就朝女子舌吻後交出鑰匙，再騎機車載她到醫院，還拿了1000元給對方交代不要報警，女子事後再假藉心情不好要回家，趁隙脫離黃掌控並報警、驗傷。

審理時，黃坦承有跟女子說「我要跟你好」，但辯稱不是想性交，而是指「跟我像以前一樣好」；但女子證稱，因為太害怕不敢得罪他，黃說完「我想跟你好」後就脫下上衣、褲子，所以知道他意思是要性交，掙扎過程也被打、摀住嘴，因怕激怒黃所以他說要伸舌頭接吻自己也只能配合。

另外，黃在偵訊時曾表示，拉女子進房間接吻並說「要好」，但女子說「改天」，法院認為，若黃所稱的「要好」並不是主觀上想和女子修補普通人際關係，那黃對於女子稱「改天」，就沒再做任何回覆或質疑，可見「要好」是指性交。

法院審酌，黃用暴力侵犯女子，不尊重對方身體、性自主權，造成她身心莫大傷害，犯後否認、有性侵前科，但考量女子佯稱要就醫，黃就停止行為並帶她到醫院等，依強制性交未遂罪判處黃有期徒刑3年。

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