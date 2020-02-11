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坐檯女子遭客人性侵害 25萬和解僅給5萬被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
蔡男至KTV飲酒作樂，趁坐檯女子小樂酒醉帶她出場，帶她到摩鐵性侵被害人得逞，經小樂到醫院驗傷後報警，雙方雖以25萬達成和解，但蔡僅支付5萬，尚有20萬未給，台中地院依強制性交罪將蔡男判刑4年。圖／本報資料照

蔡男於2017年與友人至南投縣太子港歡樂KTV飲酒作樂，趁坐檯女子酒醉帶她出場到摩鐵性侵得逞，經被害人到醫院驗傷後報警，雙方雖以25萬達成和解，但蔡僅支付5萬，尚有20萬未給，台中地院依強制性交罪將蔡男判刑4年。可上訴二審。

蔡男否認犯行，辯稱「當天她沒有喝醉，意識狀況應該算是半清醒，我們有一起搭車一起到花沐蘭汽車旅館，我們到汽車旅館的時候，她是清醒的，我跟她在花沐蘭汽車旅館裡面是做性交易，我並沒有以強制的手段對她做性交的行為」。

但檢審查出，案發後，被害人於LINE中要求乾哥哥來救她，甚至告知乾哥哥會自殺、傳送割腕照片予乾哥，若兩人僅是單純性交易，被害人何以會有如此激烈之反應？

被害人並證稱「我簽了和解書，是對方逼我的，我有收5 萬元，但他說是要給我的撫慰金，那5萬元是當天晚上就給我的，就叫我不要告他，他說後面會再給我20萬元，但他拿不出來」。

判決書指出，蔡男2017 年10月17日凌晨1時，在南投縣太子港歡樂KTV 內，先與坐檯小姐飲酒，對方在KTV 時已經酒醉。蔡同日凌晨4 時，趁她酒醉意識不清之下，帶出場到花沐蘭汽車旅館性侵得逞。被害人趁蔡睡著時逃逸，並報警處理。

合議庭審酌，蔡男為逞一己私慾，性侵被害人，未能尊重被害人對其身體之自主決定權，更造成被害人身心均受創傷，且犯後否認犯行，亦未與告訴人和解，僅賠償5萬，未見悔意，犯後態度不佳，被害人於審理時亦表示「希望從重量刑，他到後面還恐嚇我、威脅我，造成我現在還是活在恐懼之中」，予以判刑。

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