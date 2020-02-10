見老婆同學酒醉竟想性侵 男導演最後一刻踩煞車仍起訴

國內一名賴姓導演去年9月到KTV參加老婆高中同學的慶生會，過程中見老婆一名女同學酒醉想先離席，自告奮勇隨車護送，結果竟是將人帶回自己家，趁其酒醉嘔吐之際偷親又試圖性侵，雖最後因良心不安罷手，但仍被對方指控性侵，今天被新北地檢署依乘機性騷擾、乘機性交未遂等罪起訴。

起訴指出，賴男將老婆同學帶回家後，趁對方抱著馬桶嘔吐機會，從對方身後伸手環抱並解開其內衣撫摸背部和肩膀等處，接著又趁其不備親了一口。事後，他把對方抱到客廳沙發，見其醉得更厲害，又萌生犯意，脫光衣服想要硬上逞慾，直到關鍵最後一刻才罷手。

被害女子隔天上午察覺異狀，隨即請另一名女同學接她回家，事後也將遭遇告訴該名女同學及賴男老婆，整個人因此個性大變，從原本的外向開朗變成安靜寡言。

偵訊時，賴男承認脫衣、撫摸和親吻等情，但矢口否認性騷擾和妨害性自主等情，辯稱一切行為均在對方精神狀態正常的情況下徵得同意，但說法未被採信。

檢方調查，被害女子傳簡訊給賴男，質問「賴導，昨天回家過程片段讓我非常憤怒」等語，賴男沒有否認，只回覆「真的真的對不起，我非常自責也很難過對你造成傷害」，並說「我從沒想過會做這麼可惡的事，連我自己都無法原諒自己」等語。另外，賴男的老婆也供稱賴男在事發後曾對她坦承一切，因此認定確有其事。