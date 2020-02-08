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年輕女熟睡衣服被掀到胸部上 醒來驚見色老闆蹲在旁

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
謝男趁女員工熟睡時偷摸她下體，檢方偵結依乘機猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

謝姓男子經營小吃店雇用1名印尼籍女子當助手，卻趁著對方熟睡時偷摸她下體，女子甦醒驚見謝蹲在旁邊還急急忙忙逃走，自覺遭亂來嚇得報案，訊時謝坦承有伸手摸，還說自己「只是開玩笑」，但女子身心受創出現焦慮、失眠，檢方偵結依乘機猥褻罪嫌起訴謝。

檢警調查，謝男（55歲）去年3月起雇用女子擔任廚房助手，並提供樓上房間給她住，未料女子工作才2個多月，謝去年5月20日下午5點多，見她在房間內熟睡，突然性慾大發認為有機可乘，伸出鹹豬手朝她下體撫摸猥褻，女子感覺異狀，醒來後驚見謝蹲在她旁邊，衣服還被掀開，嚇到隨即報案。

檢方訊時，謝坦承有趁女子熟睡撫摸，還說自己只是「開玩笑而已」，也否認有朝她性侵，而女子則說，當天自己睡得很熟，完全沒有聽到任何聲音，起床時看到謝蹲在旁邊正要起身，她發出聲音後謝就急忙跑出去，感覺自己下體怪怪的，不知道是外面還裡面有東西，衣服還被翻到胸部上。

案發後女子也拿出手機錄影，並向謝男質問為何要亂摸她，謝則不斷道歉還說以後不會再犯，另檢方調閱女子向收容中心求助紀錄，發現她語氣相當驚恐，加上她事後就醫，也出現失眠、焦慮及憂鬱等。

檢警為求謹慎，將女子身穿衣物送交多波域光源檢視，但都未發現有何可疑斑跡，另針對她下體、內褲以酸性磷酸酵素檢測、顯微鏡檢測，都未發現精子細胞，直接萃取DNA檢測也未檢出有男性染色體。

檢方認為，女子在熟睡而不知道謝男行為狀態，加上無積極證據顯示有性交行為，雖難以認定有性侵，但偵結仍依乘機猥褻罪嫌起訴謝。

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