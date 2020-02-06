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性侵到少女流血、強轉女子乳房 惡狼聲請釋憲

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
曾姓男子性侵15歲的國中女生，一年多後又「白嫖」援交少女，入監前還偷襲兩名女子胸部、用力扭轉她們乳房。曾以「防禦權遭剝奪」聲請釋憲。示意圖／ingimage

曾姓男子18年前性侵讀國中二年級的女學生，之後再將她「丟包」，女學生到醫院驗傷時，下體仍流血，事後重鬱。曾1年10個月後和另名國中少女援交，卻「白嫖」，少女報警，這才揪出涉犯強制性交的惡狼。更離譜的是，曾在等待入獄前，兩度騎車攔截獨行女子胸部，並刻意扭轉乳房，被害人痛得哭叫。曾姓男子性侵遭判刑3年10月，他以審判時無法詰問被害人為由聲請釋憲，大法官4日為他辦說明會，選案引發議論。

這起聲請案案號為會台字第9792號，案由僅簡單提到「為確定終局判決，所適用之性侵害犯罪防治法第17條第1款規定，有違憲疑義，聲請解釋案。」，但曾姓聲請人(40歲)有多次性侵害前科。曾因強制性交等案遭判刑4年6月，強制猥褻案遭處1年6月徒刑，他2012年7月入監，2016年7月15日即假釋出獄。

已婚的曾姓男子從事檳榔攤生意，2004年時他帶在網路上認識的少女上賓館，不僅發生性關係還洗劫財物；警方比對DNA，查出他2年前他在台北市大安區玷辱一名國二少女，少女因此患重度憂鬱症，得長期靠藥物控制病情。曾落網時直呼「不可能！」還質疑DNA鑑定不準。

曾性侵、性交的少女都年僅15歲。2008年4月9日、他等待入監服刑前，先用塑膠袋蓋住機車車牌，在大安區巷內物色下手目標。曾先是騎車堵住獨行女子去路，再伸手抓對方乳房、用力扭轉，被害人驚聲尖叫；同月，曾又故技重施，用力扭轉一名女子左胸3次，痛得被害人哇哇大叫。

曾姓男子事後以審理過程無法詰問被害人，「防禦權遭剝奪」聲請釋憲，大法官前天開說明會，除請司法院刑事庭、少年及家事廳和法務部、衛福部、警政署、法官協會和台北律師公會、台灣刑事辯護律師協會、現代婦女基金會說明外，也請教授李佳玟、律師賴芳玉和副教授趙儀珊發表看法。

在說明會上，台北律師公會律師王怡婷聲稱被告在「不知指控他的人是誰、被秘密證人指控下定罪」，認為性侵害犯罪防治法讓被告詰問權如同虛設，不僅違反釋字582號解釋意旨，也與憲法第16條、第8條牴觸。台灣刑事辯護律師協會理事長尤伯祥認為性侵案的閱卷權遭限制，警詢筆錄也沒逐字記載，只能算是警詢報告，要被告自證無罪，違反無罪推定原則，並主張要用其他措施「讓被害人禁得起詰問」。

不過當天出席的行政、司法機關代表一致認為條文合憲，並表示遭受性侵害的被害人恐懼看到加害人，也怕二度傷害。現代婦女基金會表示，成立33年，我國性侵害的處理已有相當的進步，而性侵案多發生在隱密的空間，難有第三人為證，條文這樣規定是希望降低犯罪黑數，考量被害人的環境，應要有不同的條件，這是原則中的例外。

長期投入家庭暴力防治、受暴婦女救援的律師賴芳玉更疾呼要注意被害者的人權，大家以為條文侵害被告防禦權，但事實上並非如此，因為很多時候被害人不會回應被告的答辯，這也讓性侵案一審的定罪率低至16%。衛福部表示，被害人是未成年人，還要逼她們出庭？父母也會拒絕。

大法官黃虹霞詢問，性侵的被害人與其他創傷的被害人有不一樣嗎？趙儀珊表示，對身體的侵犯比身體暴力更加敏感，而且家內、家外的差異也很大，許多家內性侵案，被害人壓力特別大。司法院刑事廳舉例，若被害人自殺，那也會面對無法詰問的狀況，但歐洲人權法院認為這種情況下也可定罪，像是被害人可能在第一時間向朋友傾訴，或是有其他被害人的證詞，都可以補強證據。

司法院 大法官
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