色男想撿屍馬路邊猛頂醉女 她驚醒大喊「強姦！」

陳男見女子喝醉，竟在大馬路邊用擺動腰臀，猛頂女子鼠蹊部企圖性侵，法院依乘機性交未遂，判處陳男有期徒刑1年10月。示意圖／ingimage 分享 facebook 桃園陳姓男子在酒吧認識1名女子，見她喝爛醉提議搭計程車送回家，下車後女子癱軟昏睡，陳竟色心大發，直接在大馬路邊解開皮帶，拉女子雙腳並用腰、臀部不斷頂她鼠蹊部企圖性侵，但怕被路過民眾發現才作罷，女子更驚醒大喊「強姦！」法院依乘機性交未遂判陳1年10月，可上訴。

檢警調查，陳2017年9月9日晚上11點多，在酒吧和女子聊天互動，見她喝醉提議一起搭計程車回家，下車後攙扶她到路邊，陳見女子泥醉意識不清、全身癱軟昏睡，認為有機可乘，就在馬路邊先脫下自己褲子，並蹲在女子旁邊分開她雙腳，不斷擺動腰、臀部去頂女子鼠蹊部打算性交。

但因大馬路邊車流來往，陳擔心被路過民眾發現才停止動作，剛好女子因身體不舒服甦醒，驚見陳緊緊貼在她身上，就大喊「你在做什麼？強姦！」等語，並立刻攔計程車離開報案。

審理時，陳坦承有用腰臀部去頂女子鼠蹊部，但矢口否認犯行，辯稱自己也喝醉了，不清楚為什麼會有這種舉動，陳的辯護人說，陳男並未脫下女子衣褲，未達乘機性交階段，且事後女子和陳仍保持聯繫，與一般性侵被害人行為迥異。

法院當庭勘驗馬路邊監視器畫面，發現陳有將女子雙腳抬至其腰部，隨即身體往前傾，並用腰臀趨頂、身體前後擺動疑似性交動作，陳起身後褲子皮帶、扣子也已解開，還四處張望再將褲子脫下到膝蓋，因旁邊有車子經過又立刻穿上。

從畫面可知，陳在女子癱軟在地，解開自己褲子皮帶，還抬起女子雙腳橫跨自己身體兩側做出性交動作，就算沒有脫下女子褲子，也已經開始著手乘機性交行為的實施。

女子也證稱，酒醉恢復記憶時，醒來就發現躺在地上，因為和陳不熟，當下就覺得好像被性侵，還大喊「你是誰？你在做什麼？強姦！」講完後就攔計程車想報警。

法院認為，陳男辯稱是卸責之詞，不予採信，審酌他趁女子泥醉攤倒在地，竟在馬路邊對她乘機性交，損害女子性自主權、人性尊嚴，考量雙方和解，女子願意撤告依乘機性交未遂，判處陳男有期徒刑1年10月。