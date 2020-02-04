河堤有狼！景美溪畔連續猥褻2女 判1年3月

蘇姓男子「假搭訕、真露鳥」，在河堤連續對20多歲女子猥褻，被害人報警逮人，蘇被訴。台北地院審理，蘇稱「我是在河堤跑步」，法官勘驗監視器發現，蘇作案後，2次倉皇開車逃離犯罪現場，採信被害人指述，依2個強制猥褻罪判他有期徒刑1年3月。可上訴。

檢察官指控，2017年11月11日晚間，蘇在台北市文山區道南橋橋頭涵洞階梯處與第一名被害人攀談，之後叫住她，裸露生殖器問「妳有看過這個嗎」，壓制並撫摸被害人胸部，得逞後逃離現場。

2017年12月5日晚間，蘇自台北市文山區和興路經由河堤自行車牽引道往堤外走，與從堤外河濱公園牽自行車的另一女子擦身而過，蘇叫住她稱「我要自慰」，裸露生殖器撫摸，之後抓捏她的胸部，逃離現場。2被害人都報警，檢警調閱監視器抓人，蘇被訴。

法院開庭，蘇承認在道南橋、和興路河堤出沒，辯稱「我去河堤跑步」、「可能去找岳父母」等，否認性侵。

法官傳喚王姓證人。王說，蘇性侵第一名女子後，「衝上車馬上開走」；法官認為，如果蘇當天是在跑步，運動結束返回車上應放慢速度，才能開車，但，案發時有雨，蘇衝上車沒有擦拭頭部、手部，卻呈現逃逸的樣子，採信第一名被害人指述。

第二起性侵案，法官傳喚員警作證。員警證稱接獲報案後，曾臨檢蘇，發現蘇的衣著與被害人指述的相符，警方翌日通知蘇作筆錄，也採信第二名被害人指述。

法官認為，依照先、後2名被害人證述，加害人都於夜間作案，地點為道南橋涵洞、和興路靠近河堤自行車牽引道，都在景美溪堤岸附近；2名被害人都20幾歲，一致稱加害人先靠近說話，再露生殖器撫摸進而性侵，「手法相同」、「時間接近」，認定是都是蘇犯案。