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人妻費心力採到衛生紙團 但老公與小三拒提供DNA比對

2020-02-04 07:01聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

簡男與小蘋至摩鐵嘿咻，經簡妻小芬與大嫂從後尾隨，在簡男與小蘋分別駕駛轎車、騎機車後離去後，進入房內取得兩人使用過後的衛生紙團，控告兩人涉嫌妨害家庭，台中地院以小芬所提供證據，不能證明女騎士就是小蘋，雖衛生紙團驗出男女的精子細胞、斑跡等，但因簡與小蘋拒絕提供DNA做比對，無法研判衛生紙團為兩人使用，法官判簡男、小蘋無罪。可上訴二審。

檢方起訴指出，2017年7月3日下午，由簡男駕駛自用小客車，進入中市「金沙汽車旅館」某房，小蘋（化名）則隨後騎機車抵達進入該房，2人在該房內發生性關係，經小芬（化名）及其大嫂發現跟隨，並在汽車旅館某房隔壁另租1房等候，至晚間簡駕車與小蘋騎機車分別離開摩鐵，經小芬及大嫂進入房內取得2人性行為後所使用過的衛生紙團，經小芬提告，檢察官將兩人起訴。

法官審理時，簡男否認通姦犯行，辯稱「我確有於案發當日，駕車至金沙汽車旅館，我是前往該處按摩，由不詳女生幫我按摩」；小蘋辯稱「起訴書所載時間，我在南投縣住所，並未前往金沙汽車旅館，也未與簡男發生性行為」。

法官當庭勘驗小芬提供的行車紀錄器錄影畫面，發現有輛黑色自小客車自「金沙汽車旅館」停車場車道駛離，稍後另有1名頭戴淺色安全帽身穿深色上衣的人，騎普通重型機車同向行駛於上開車輛後方，但並未拍得機車車號為何？亦未能判斷該機車是否由車道駛離，無從確知機車騎士是否

小蘋本人。

扣案的衛生紙前經刑事警察局，進行DNA鑑定結果，衛生紙殘留斑跡，以酸性磷酸酵素法檢測結果呈陽性反應，以顯微鏡檢發現有精子細胞；且斑跡DNA型別檢測結果為混合型，研判混有2人DNA等情，然因缺乏簡男與小蘋檢體比對，自也無法研判衛生紙確為2人所使用。

此外，小芬證稱她與簡男住在一起時，他半夜睡覺時，電話訊息一直響，她就會去看，就使用伊

手機將該訊息拍照。簡訊內容是小蘋傳送給簡男，內容「永遠不可能會不開，不是當小三的不公開嗎…還什麼我還是輸給她…你還是沒辦法為了我跟她做個結束…」。

「這次以前的那些時候，我捨不得，寧願再繼續當第三者在你身邊」、「我們2年感情，還是不比你跟她10幾年的感情」、「小孩也拿了，你心中的大石也放下了，我們應該好好談」，雖證明小蘋與簡男已踰越一般男女友人之相處，可見2人間容有曖昧之情事，但無從逕以推斷2人於案發當日有發生性交行為，因此判兩人無罪。

簡男與小蘋至摩鐵嘿咻，經簡妻小芬與大嫂取得兩人使用過後的衛生紙團提告，雖衛生紙團...
簡男與小蘋至摩鐵嘿咻，經簡妻小芬與大嫂取得兩人使用過後的衛生紙團提告，雖衛生紙團驗出男女的精子細胞、斑跡等，但因簡與小蘋拒絕提供DNA做比對，無法研判衛生紙團為兩人使用，法官判簡男、小蘋無罪。圖／本報資料照
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衛生紙汽車旅館DNA

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