他KTV廁所搞大16歲少女肚子 法官突破盲點打臉性侵

高雄林姓男子遭控前年8月在KTV包廂廁所涉與16歲少女性交，害她懷孕氣得怒告性侵，林卻辯稱當時「牽著手進廁所」；高雄地院審理發現，兩人在廁所時少女胞姊還找其他朋友前來歡唱，完事後更一同於包廂聊天，完全不見激烈抵抗或求救，認定強制性交犯行罪證不足，判林無罪，可上訴。

起訴指出，林姓男子2018年8月29日凌晨12點多，和16歲少女及她胞姊等人到北高雄一間KTV唱歌，期間林詢問少女是否願發生性行為遭拒，竟強拉少女到包廂廁所，強行她脫衣褲並推倒在地性侵，直到同年10月少女懷孕，才讓此事曝光。

林姓男子到案辯稱，「我在包廂內有摸少女的手和親臉頰，她有用手擋並笑笑看我，我有問她要不要和我一起去包廂廁所，她沒有回應，我就牽著她的手進去廁所」，且少女胞姊看見也沒表示任何意見，整個過程少女都沒拒絕，也沒有人叫門或拍門，結束後還唱了一下歌才離開。

合議庭認為，少女與胞姊接受偵訊、審理時，雖證稱林姓男子強拉進廁所，卻沒提到進廁所後有對外求助，胞姊反而找其他朋友前來，少女也稱走出廁所後沒有哭、還留在包廂內一同聊天，此舉止異於常情。