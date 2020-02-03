分手女友要索回被拍攝裸照 再次遭性侵同時被竊錄

女子小蘋（化名）與范姓前男友感情不睦，欲與他分手，沒想到他傳送她的裸照及私密處照片給她，恐嚇「我等著看妳在網路紅」，要她至其住處嘿咻，她為刪除裸照赴約，遭性侵並被拍攝下整個性愛過程，而范男另涉詐欺案，警在查扣的電腦發現竊錄性愛照，台中高分院依強制性交罪將他判刑1年10月。可上訴三審。

范男否認犯行，辯稱他與蘋是合意為性行為，並未以脅迫方式與她發生性行為。當日他邀請她來住處，她還自願幫她買早餐，從竊錄影片可知她隨時可以離開，也可以報警；先前吵架，他都會用相同方法，他知道這樣方法不對，但並未傷害，且本案並非小蘋主動報案提告，小蘋也不願他 被起訴妨害性自主。本案是他因詐欺案，警搜查電腦發現影片及手機line對話才查獲。

台中高分院合議庭審酌，范男是因另涉詐欺案件，在他的電腦硬碟中查悉上揭竊錄影片，始循線查獲，並非被害人主動提出告訴，且被害人小蘋表示不願追究，因此法官依刑法第59條規定酌減其刑。

判決書指出，范男與小蘋原為男女朋友，兩人感情不睦 ，「小蘋」欲與他分手，他竟於2018年8月29日至9月1日間，以LINE通訊軟體傳送「小蘋」的裸照及私密處照片給她。

范男並傳送「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」等訊息，恫嚇她若不於同年9月2日至其住處與他發生性行為，將無法令他刪除或拿回裸照及其所拍攝性愛影片，致她心生畏懼，唯恐范男向他人散布其裸照及影片。