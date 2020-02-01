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妙齡女被前男友逼睡覺愛愛 想開溜不敵睡魔慘遭硬上

2020-02-01 20:00聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

高姓男子為求前女友復合，深夜溜進她家趁對方入睡才現身要求談判，還勒脖恫嚇「我沒什麼好牽掛了」，女子假裝配合打算趁高睡著時逃跑，自己卻不敵睡魔一覺到天亮，結果又被高硬上得逞，高事後還傳「可以一起睡覺愛愛」、「如果有了就生吧」，檢方偵結依殺人未遂、強制性交起訴高。

檢警調查，高男（44歲）去年8月22日晚上10點多，先是偷溜進女子家中躲藏，半個多小時後對方準備睡覺，高這才現身表示想和她談復合，女子嚇到驚醒尖叫，正打算打電話報案時，高卻情緒失控，勒住她脖子阻饒。

高恫嚇說「我也沒有什麼牽掛了」等語，女子為了自保只好佯稱願意和好請求原諒，高這才鬆手情緒逐漸穩定，而女子當時本打算裝睡，趁著高睡夢中趕緊脫逃求救，未料她不敵睡意竟一覺到天亮。

隔天清晨5點多，高和女子各自甦醒，但高一大早就性慾大發，自認和前女友舊情復燃並向她求歡，而女子昨晚才歷經勒脖恐懼，加上半夜裝睡開溜計畫失敗，明確向高表示「不要」，但高仍不顧她反抗硬上，女子害怕又遭生命威脅不敢繼續抵抗，事後才在親友陪同下報警提告。

檢方訊時，高對於客觀事實都坦承，表示有入侵女子家，並勒脖恫嚇、發生性行為，與被害女子指証相符，驗傷也發現她臉頰有點狀出血，脖子上有勒痕，下體採集到的DNA也和高相符，另有法院先前核發的保護令佐證。

另女子也提出和高的LINE對話訊息，高曾說「如果可以一起睡覺愛愛，哪怕只有一天也好，我也知道需要用更強烈的手段你才會屈服」，證明高不惜以強烈手段達到和女子性交，另高事發隔天還傳「如果這次有了，就生吧，我會照顧你們的，不要再去吃藥了」，更佐證有和女子性交。

檢方認為，頸部為人體要害，高明之用雙手勒頸恐因缺氧造成昏迷、腦死致生死亡結果，偵結依殺人未遂、強制性交等罪嫌起訴他。

高男為逼前女友復合，闖進她家勒脖恫嚇，還逼發生性行為，檢方依殺人未遂、強制性交罪...
高男為逼前女友復合，闖進她家勒脖恫嚇，還逼發生性行為，檢方依殺人未遂、強制性交罪嫌起訴高。示意圖／ingimage
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殺人性行為

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