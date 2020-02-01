人夫硬上女同事2次 拿3000元想打發和解

王姓人夫愛慕公司女同事，佯稱聊天約她到房間，卻將她押上床一個下午內硬上2次，女子不甘受辱，透過臉書找到王的老婆告狀，事後王男卻說要拿3000元和她和解被拒絕，王的妻子還反控是女子仙人跳揚言提告妨害家庭，但檢方不採信，偵結依強制性交罪嫌起訴王。

檢警調查，王男（33歲）前年7月6日下午5點多，假借聊天談心名義約女子到他的租屋處，趁著獨處機會把對方強押上床，女子嚇到放聲尖叫反抗，但仍不敵王氣力優勢慘遭硬上得逞，事隔不到5小時，王又性慾大發，用同樣手段朝她性侵，女子事後向親友哭訴才曝光。

檢方訊時，王坦承一個下午內有和女子性交2次，辯稱是你情我願沒有強迫對方，事後還拿3000元想和她和解被拒絕，女子後來透過臉書找到他的老婆，主動告知2人發生性行為。

事後王男和老婆找來被害女子想談和解，未料王妻子卻反控是女子仙人跳，刻意製造和她先生孤男寡女共處一室的機會，強調她和先生才是受害者，還聲稱若女子想把事情鬧大，他們可以對女子提告妨害家庭，最終仍打算要以3000元和女子和解。

但女子指證歷歷，也提出王傳訊請求原諒的簡訊；她的男友也證稱，女友受害當下立刻傳訊求救，還說王男是變態亂摸她腰，感到非常害怕，自己為了保護女友，也質問王男做出這種事，要怎麼向老婆小孩交代。

檢方認為，女子一開始遭性侵就和男友求救，事後主動向王的老婆告知，若女子確實是合意和王發生關係，按理說應該隱匿此事，以免和王感情生變或遭王妻提告，但她卻找上王妻告知，該行為更貼近求助的動機。