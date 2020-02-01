親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

73票比36票！民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

獨／電梯維修員拐八歲男童車震 手機內百張裸照

2020-02-01 11:21聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

一名疑有戀童癖的張姓男電梯維修員，去年11月底以小文具、零食誘拐一名8歲男童，花兩周和對方混熟，之後佯稱要載男童回家，實際上卻將車開往近郊，大搞車震；檢警獲報，月前拘提張男到案，查扣手機時發現裡面有數百張與其他男童的裸照，研判張是誘童、性侵慣犯，且有湮滅證據之虞，訊後向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

據悉，33歲張男有多次妨害性自主前科，平常遊走在竹苗地區，先前曾被控涉嫌性侵女友的兒子遭檢警偵辦，不過，當時只有被害人單一指證，加上無法詳細確認案發時間，且相關跡證已消滅，遭檢方認定證據不足，不起訴處分。

事後張男變本加厲，去年11月他在一間國小校園旁閒晃，鎖定一名8歲男童，趁對方獨自上學途中以親切的大哥哥樣貌向前搭訕，之後張更是每天陪著男童上下課，兩人只要一見面，張就會送對方彩色鉛筆、資料夾、糖果、洋芋片，藉此博取男童信任。

兩周後，張男開車接男童下課，佯稱要載對方回家，實際上卻將車開至近郊，將車停在路邊性侵。事後，男童頻做惡夢，感到噁心、渾身不舒服，到學校向老師訴說，才讓張的惡行曝光。

檢警獲報，上月持拘票將張拘提到案，張在住處一見警方上門，立刻猛抓手機打算將裡面的相片刪除，所幸警方即時阻止，將其查扣，一看才驚見手機內竟有數百張與其他男童的裸照與出遊照，警詢後依妨害性自主罪嫌將張法辦，擴大清查被害人。

竹苗一名疑有戀童癖的張姓男電梯維修員在新竹地區以小文具、零食誘拐一名8歲男童，佯...
竹苗一名疑有戀童癖的張姓男電梯維修員在新竹地區以小文具、零食誘拐一名8歲男童，佯稱要載男童回家，實際上卻將車開往近郊，張把自己的長褲脫掉、椅背放倒，和男童一起互相磨蹭生殖器到射精。示意圖／ingimage
分享

性侵裸照

延伸閱讀

桃竹苗百貨、賣場 防疫升級

中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129...

一夜情後偷拍女子裸照炫耀 卻分享傳到她朋友的...

辣模傳裸照讓粉絲為澳洲捐款 募資2100萬帳...

相關新聞

酒後亂性 男子強脫檳榔攤老闆娘褲子硬上

2020-02-01 09:05

少女援交每次收費二千 色阿伯辯：勃起有障礙

2020-02-01 03:04

「尿急」 男子闖熟女窩意圖性侵 女使絕招保貞操

2020-02-01 02:00

外孫女寄宿外公家遭猥褻 外公辯：哄睡覺不小心碰到

2020-02-01 01:57

輔大性侵案夏林清求償1元勝訴 被害女學生不必連帶賠償

2020-01-31 20:19

法官說性騷案是「婚外情未遂」 司法院書面告誡

2020-01-31 19:49

運將性侵夜唱醉女判4年 辯「是她跨上來還問我喜歡嗎」

2020-01-31 14:49

中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129萬

2020-01-31 14:15

正宮抓包！人夫虧小三賺到精華液 辯房東房客撇鹹濕對話

2020-01-31 13:03

不滿空姐女友提分手 電信主管嗆洩3千張私密照遭判刑

2020-01-31 10:23

猥褻13歲女童辯「是她自獻初吻」 整脊師判3年2月

2020-01-30 20:05

女保險員在男客戶車上簽約 缺乏警覺遭摸胸摸私處

2020-01-29 12:07
看更多

熱門文章

師大操場慢跑被女子搭訕 男子車內遭裝GPS追蹤

2020-01-31 13:45

傳遞童綜合醫院封院假消息 台中21歲工人遭起訴

2020-01-31 18:14

女高中生心情不好游淡水河 消防員頂低溫下水救人

2020-01-31 22:20

獨／黑馬出線！調查局主秘萬家佛調升副局長

2020-01-31 19:24

輔大性侵案夏林清求償1元勝訴 被害女學生不必連帶賠償

2020-01-31 20:19

散播武漢肺炎不實消息 警方逮2人辯稱「好玩」才po文

2020-01-31 18:26

前竹市議員詐領助理費 竹檢發監執行

2020-01-31 12:16

「尿急」 男子闖熟女窩意圖性侵 女使絕招保貞操

2020-02-01 02:00

高雄產業道路驚見一對夫婦陳屍車內 死因待查

2020-01-31 21:30

少女援交每次收費二千 色阿伯辯：勃起有障礙

2020-02-01 03:04

正宮抓包！人夫虧小三賺到精華液 辯房東房客撇鹹濕對話

2020-01-31 13:03

保力達PVC瓶蓋被追繳3億 聲請釋憲失利

2020-01-31 16:51

民眾散布武漢疫情假消息 醫院鄭重聲明提告

2020-01-31 15:53

影／桃園平鎮工業區保麗龍工廠火災

2020-02-01 01:00

酒後亂性 男子強脫檳榔攤老闆娘褲子硬上

2020-02-01 09:05

為恭醫院遭散布有確診個案不實訊息 警查獲男子涉案

2020-01-31 22:25

鐵鍊綑走整台ATM挖空現鈔 竊盜集團判賠銀行165萬

2020-01-31 17:14

欠一屁股債搶250萬運鈔車 他開槍卡彈被保全打趴

2020-02-01 07:26

扯！台東大南國小廁所馬桶 春節期間遭人用鞭炮炸毀

2020-01-31 15:38

影／汪星人救酒醉妙齡女 所長給忠犬愛的抱抱

2020-01-31 15:52

不怕罰300萬？今天又傳疫情假消息 雲林警檢全面追查

2020-01-31 19:49

中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129萬

2020-01-31 14:15

運將性侵夜唱醉女判4年 辯「是她跨上來還問我喜歡嗎」

2020-01-31 14:49

欠債活不下去？夫妻陳屍大崗山區車內

2020-02-01 00:22

借款7百萬償還1千萬仍不夠 重利債主談判破局開槍

2020-01-31 17:39

外孫女寄宿外公家遭猥褻 外公辯：哄睡覺不小心碰到

2020-02-01 01:57

台南機車火警延燒拆除中房屋 消防局釐清起火原因

2020-01-31 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top