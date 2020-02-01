獨／電梯維修員拐八歲男童車震 手機內百張裸照

一名疑有戀童癖的張姓男電梯維修員，去年11月底以小文具、零食誘拐一名8歲男童，花兩周和對方混熟，之後佯稱要載男童回家，實際上卻將車開往近郊，大搞車震；檢警獲報，月前拘提張男到案，查扣手機時發現裡面有數百張與其他男童的裸照，研判張是誘童、性侵慣犯，且有湮滅證據之虞，訊後向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

據悉，33歲張男有多次妨害性自主前科，平常遊走在竹苗地區，先前曾被控涉嫌性侵女友的兒子遭檢警偵辦，不過，當時只有被害人單一指證，加上無法詳細確認案發時間，且相關跡證已消滅，遭檢方認定證據不足，不起訴處分。

事後張男變本加厲，去年11月他在一間國小校園旁閒晃，鎖定一名8歲男童，趁對方獨自上學途中以親切的大哥哥樣貌向前搭訕，之後張更是每天陪著男童上下課，兩人只要一見面，張就會送對方彩色鉛筆、資料夾、糖果、洋芋片，藉此博取男童信任。

兩周後，張男開車接男童下課，佯稱要載對方回家，實際上卻將車開至近郊，將車停在路邊性侵。事後，男童頻做惡夢，感到噁心、渾身不舒服，到學校向老師訴說，才讓張的惡行曝光。