輔大性侵案夏林清求償1元勝訴 被害女學生不必連帶賠償

輔大心理系2015年爆發性侵案，被害女學生的朱姓男友在臉書公開貼文指時任社科院長夏林清意圖「壓案」；被害女學生分享該則貼文，夏則認為名譽遭侵害，向兩人連帶求償新台幣1元及在公開道歉。案經士林地院審理約一年，法官認為朱證據未足就公開質疑，此部分判夏勝訴；而被害女學生分享公開貼文不構成妨害名譽，此部分判夏敗訴。

夏林清主張，朱男2016年5月29日凌晨4時1分，在個人臉書公開發表《關於被害女學生性侵事件》貼文中，部分憑空杜撰，明示或暗示指自己為了退休前的權力部署，利用權勢吃案，目的要避開性平會私下了結；而女學生隔天轉貼朱男的貼文並寫下「我看過並同意」，兩人侵害自身名譽，對兩人請求連帶賠償新台幣1元，並在臉書公開道歉。

被害女學生抗辯，指並未分享朱男的貼文，且在臉書寫的「看過並同意」，是指自己遭侵害的內容是事實，並非同意所有內容；另外該貼文內容也未達到損害夏的名譽程度。

朱男當時公開在臉書重提性侵案發生經過，也質疑夏意圖將此事息事寧人，批夏並未依性別平等教育法規定通報性平會，而是私下自組工作小組，還企圖引導小組調查方向。

不過法官認為，案發後夏並未強勢主導被害女學生接受工作小組調查，且夏並未在工作小組討論過程中，藉權威「狠電」不同意見者，也無證據證明被害女學生2016年3月發文後，夏對女學生有有封口行為。另外，朱男也未提出證據證明他在臉書所寫內容為真。

法官審酌，因被害女學生是分享朱男公開發表批評夏的貼文，此舉不構成妨害名譽，因此夏控告被害女學生是共犯部分敗訴，朱男部分勝訴；朱須賠償夏林清精神慰撫金1元，不過不需在臉書上道歉。而此案審理約一年，朱男均未出庭也未提出書狀置辯。