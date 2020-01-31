親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

輔大性侵案夏林清求償1元勝訴 被害女學生不必連帶賠償

2020-01-31 20:19聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

輔大心理系2015年爆發性侵案，被害女學生的朱姓男友在臉書公開貼文指時任社科院長夏林清意圖「壓案」；被害女學生分享該則貼文，夏則認為名譽遭侵害，向兩人連帶求償新台幣1元及在公開道歉。案經士林地院審理約一年，法官認為朱證據未足就公開質疑，此部分判夏勝訴；而被害女學生分享公開貼文不構成妨害名譽，此部分判夏敗訴。

夏林清主張，朱男2016年5月29日凌晨4時1分，在個人臉書公開發表《關於被害女學生性侵事件》貼文中，部分憑空杜撰，明示或暗示指自己為了退休前的權力部署，利用權勢吃案，目的要避開性平會私下了結；而女學生隔天轉貼朱男的貼文並寫下「我看過並同意」，兩人侵害自身名譽，對兩人請求連帶賠償新台幣1元，並在臉書公開道歉。

被害女學生抗辯，指並未分享朱男的貼文，且在臉書寫的「看過並同意」，是指自己遭侵害的內容是事實，並非同意所有內容；另外該貼文內容也未達到損害夏的名譽程度。

朱男當時公開在臉書重提性侵案發生經過，也質疑夏意圖將此事息事寧人，批夏並未依性別平等教育法規定通報性平會，而是私下自組工作小組，還企圖引導小組調查方向。

不過法官認為，案發後夏並未強勢主導被害女學生接受工作小組調查，且夏並未在工作小組討論過程中，藉權威「狠電」不同意見者，也無證據證明被害女學生2016年3月發文後，夏對女學生有有封口行為。另外，朱男也未提出證據證明他在臉書所寫內容為真。

法官審酌，因被害女學生是分享朱男公開發表批評夏的貼文，此舉不構成妨害名譽，因此夏控告被害女學生是共犯部分敗訴，朱男部分勝訴；朱須賠償夏林清精神慰撫金1元，不過不需在臉書上道歉。而此案審理約一年，朱男均未出庭也未提出書狀置辯。

輔大心理系2015年爆發性侵案，時任社科院長的夏林清宣稱該事件是「情慾流動」，轟動全國引發輿論撻伐。夏事後反告被害女學生和其朱姓男友發表不實貼文；被害女學生當時曾透過委任律師強調，自己遭性侵後還要面段師長官司纏訟，盼夏撤告勿窮追猛打。

輔仁大學社科院前院長夏林清。 圖／聯合報系資料照片
輔仁大學社科院前院長夏林清。 圖／聯合報系資料照片
分享

夏林清

延伸閱讀

川普成立工作小組 美中「密切合作抗疫」

「謝絕東大女生」的學生社團 新學年度不准參加...

修道院女學生裝扮 香奈兒高訂秀重回奧巴辛的童...

三教授都還在任教...性平調查保密 狼師在哪...

相關新聞

運將性侵夜唱醉女判4年 辯「是她跨上來還問我喜歡嗎」

2020-01-31 14:49

中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129萬

2020-01-31 14:15

正宮抓包！人夫虧小三賺到精華液 辯房東房客撇鹹濕對話

2020-01-31 13:03

不滿空姐女友提分手 電信主管嗆洩3千張私密照遭判刑

2020-01-31 10:23

猥褻13歲女童辯「是她自獻初吻」 整脊師判3年2月

2020-01-30 20:05

女保險員在男客戶車上簽約 缺乏警覺遭摸胸摸私處

2020-01-29 12:07

熱門文章

師大操場慢跑被女子搭訕 男子車內遭裝GPS追蹤

2020-01-31 13:45

保全打擊犯罪 20萬獎金抱不走！全因這項「天條」

2020-01-31 10:00

金門首起網路散播武漢肺炎不實疫情案 女子遭罰10萬

2020-01-31 11:23

傳遞童綜合醫院封院假消息 台中21歲工人遭起訴

2020-01-31 18:14

不滿空姐女友提分手 電信主管嗆洩3千張私密照遭判刑

2020-01-31 10:23

中央山脈南二段大雪阻路 11名山友受困轆轆谷山屋求援

2020-01-31 00:37

林口長庚驚傳武漢肺炎病例？ 兩網友傳假訊息遭法辦

2020-01-30 21:21

前竹市議員詐領助理費 竹檢發監執行

2020-01-31 12:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top