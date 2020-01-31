運將性侵夜唱醉女判4年 辯「是她跨上來還問我喜歡嗎」

劉姓運將在台北敦南錢櫃載到夜唱酒醉的女子，竟起色念將女子載到暗巷性侵，還致電給女子同事稱「我送她回家了」；女子起床後下體出血、內褲被反穿，察覺有異驗傷報警。劉訊時稱「是女子主動脫褲性交，她還把我的頭往她胸部壓，我有反抗但推不開她」，不過說詞不被法官採信。士林地方法院一審判劉男有期徒刑4年，全案可上訴。

判決指出，劉男2018年7月22日凌晨2點50分，在錢櫃台北敦南店載到酒醉的被害女子，女子同事當時護送女子上車，還向劉男稱「送女子到她的內湖區住處」。不料劉男見女子有機可趁，竟未將女子載到家，途中將車開到路邊暗巷，打開後車門，進入後座對女子性交；凌晨5點29分才送女子回社區。女子起床後下體疼痛，懷疑遭性侵報警。

女子是一早起床在同事陪同下到醫院驗傷，驗傷報告指出，女子的私處驗出劉男DNA。

劉男稱，當時女子喝醉叫不醒，自己又找不到路，只能開到巷子臨停，邊玩手遊邊等女子酒醒；結果女子跑到前座，跨在自己大腿上，把自己的頭往她的胸部壓，還問「喜歡嗎？」。女子還把兩人褲子脫掉，雙方性器官摩擦10多分鐘，「我有反抗但推不開」。

女子偵訊時說，當天夜唱喝了很多酒，連如何下樓、上計程車都忘記，恢復意識時已是早上，起床如廁後發現下體疼痛，有微出血，內褲還被反穿，但近日都沒有發生性行為。

女子說，同事送自己上計程車後，跟劉男要了電話，結果同事凌晨打給劉男，他都未接。之後去看社區監視器，發現到家是凌晨5點多，懷疑自己被性侵，隔天一早驗傷報案。

女子指出，回想當天情況，當時當下四周環境很安靜，有聽到劉男說「小哥哥把東西放進來好不好」，也感覺劉男將性器官頂到自己下體；當時自己大喊「好痛」才醒，眼睛睜開發現內褲被脫掉，胸罩也沒帶，劉男就坐在自己身上，「他的臉就在我胸部附近」。

女子同事法庭上證稱，當天為確保女子安全，送她上車後，跟劉男要了手機電話，凌晨3點多時，劉男有打過來，說已經安全送女子下車，女子因酒醉先坐在社區大門躺著。

女子庭中不斷痛哭，法官認為她若非遭遇難以啟齒的侵害，不會有這種宣洩情緒，加上劉男與女子、女子同事本不認識，兩人不需加害劉男，認定兩人證詞可信。

法官也認為，若劉男找不到地址，應立刻撥電話給女子同事詢問，不過劉男並未這樣做，也未四處尋訪可能地址，卻將女子載到偏僻巷弄，待上約2小時之久，實屬可疑。

法官指出，女子同事稱，女子喝酒後會開心一點，但也僅止於擁抱朋友，不會到脫衣服程度；且劉男正值青壯年，體力明顯優於女子，難以想像事實是劉男所稱「遭女子強行跨坐腿上，無法反抗、推開」。劉男說詞明顯不合常理，是卸責之詞不足採信。

法官審酌，劉男利用女子欠缺抵抗狀態對她性交，犯後又沒道歉、和解或是賠償，也已經有損職業駕駛的公眾形象及社會安寧秩序，依乘機性交罪判他徒刑4年，可上訴。