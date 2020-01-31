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中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129萬

2020-01-31 14:15聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

某中醫診所已婚的張姓主任，在咖啡摻入安眠藥迷昏女子，載去汽車旅館性侵得逞，事後還刪掉監視器畫面滅證，刑事部分被依以藥劑強制性交罪判刑10年，女會計提附帶民事求償，包括工作損失、精神撫慰等212萬元，民事庭審理後判處張得賠償對方129萬元，可上訴。

檢警調查，張男（48歲）2017年11月9日晚上10點多下班，到附近超商買咖啡請女子喝，事前卻將苯二氮平類鎮定安眠劑藥摻入，女子喝下後昏迷隔天一早被張載去汽車旅館性侵，她醒來驚見衣衫不整，情緒一度崩潰，在友人勸說下報警提告。

張起初坦承，事後又翻供否認，但被害女子下體採集的DNA和張相符，尿液中也驗出安眠藥物質，事後張還傳簡訊向女子道歉，另張也自承，得手後還刪掉監視畫面；刑事部分，法院認定張態度惡劣，去年5月依強制性交罪判他10年。

女子另提起附帶民事損害賠償，她主張，遭害後身心受創，8個月無法兼職工作，包括薪資減少12萬元、精神撫慰金200萬元等，一共向張求償212萬元。

張否認下藥迷昏女子，也沒有趁被害人昏睡性侵。法院調查，張在警詢時坦承下藥性侵，另有醫院驗傷、刑事局採證DNA佐證，不採信辯詞。

民事庭認為，張侵害女子身體、自由及貞操人格權，而女子主張8個月無法工作部分，因沒提出相關實證，屬於民事訴訟法222條不能證明其數額或證明顯有重大困難情形，審酌她工作性質、被害情狀，認定以6個月工作損失9萬元，精神撫慰金以120萬元適當，判張得賠女子129萬元。

張姓主任在咖啡摻安眠藥迷昏女會計性侵，刑事被判刑10年，民事判賠女子129萬元。...
張姓主任在咖啡摻安眠藥迷昏女會計性侵，刑事被判刑10年，民事判賠女子129萬元。示意圖／ingimage
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