中醫主任咖啡摻安眠藥 迷昏女子性侵判賠129萬

某中醫診所已婚的張姓主任，在咖啡摻入安眠藥迷昏女子，載去汽車旅館性侵得逞，事後還刪掉監視器畫面滅證，刑事部分被依以藥劑強制性交罪判刑10年，女會計提附帶民事求償，包括工作損失、精神撫慰等212萬元，民事庭審理後判處張得賠償對方129萬元，可上訴。

檢警調查，張男（48歲）2017年11月9日晚上10點多下班，到附近超商買咖啡請女子喝，事前卻將苯二氮平類鎮定安眠劑藥摻入，女子喝下後昏迷隔天一早被張載去汽車旅館性侵，她醒來驚見衣衫不整，情緒一度崩潰，在友人勸說下報警提告。

張起初坦承，事後又翻供否認，但被害女子下體採集的DNA和張相符，尿液中也驗出安眠藥物質，事後張還傳簡訊向女子道歉，另張也自承，得手後還刪掉監視畫面；刑事部分，法院認定張態度惡劣，去年5月依強制性交罪判他10年。

女子另提起附帶民事損害賠償，她主張，遭害後身心受創，8個月無法兼職工作，包括薪資減少12萬元、精神撫慰金200萬元等，一共向張求償212萬元。

張否認下藥迷昏女子，也沒有趁被害人昏睡性侵。法院調查，張在警詢時坦承下藥性侵，另有醫院驗傷、刑事局採證DNA佐證，不採信辯詞。