猥褻13歲女童辯「是她自獻初吻」 整脊師判3年2月

蘇姓無照整脊師替13歲女童推拿，趁機親吻、舔吻女童、要求女童叫他「老公」。示意圖／ingimage 分享 facebook

蘇姓無照整脊師替13歲女童推拿，趁機親吻、舔吻女童、要求女童叫他「老公」被訴。法院審理，蘇遞狀稱「她如果不喜歡我，她有辦法吻得下去嗎？」，台北地院認為，蘇製造女童二次傷害，依3個違反醫師法、6個對未滿14歲女子猥褻罪，判蘇有期徒刑3年2月。可上訴。

蘇在台南市東山地區從事民俗療法傳統整復推拿工作，2016、2017年每月從台南北上台北幾天， 為患者整復推拿；檢方指控，13歲女童接受蘇整復推拿，蘇3次以手指插入女童肛門每回約3、4次，時間約1至2小時，以此方式幫女童矯治脊椎、尾椎。

檢察官並指控，蘇有6次藉整脊的機會對女童性侵，包括親吻她的嘴巴、手摸她的胸部與下體，也以嘴巴舔女童的胸部、大腿內側，女童母親察覺，報警偵辦。

法院審理，蘇承認違反醫師法、猥褻罪，否認知道女童年紀小。蘇稱，女童身高170 ，以為她國三，案發後才知道她不滿14歲；女童告訴法官，有穿過有繡校名的制服去整脊；女童母親說，曾在飯局上和蘇談過女兒讀國一。

法官認為，蘇在審理之初，並未否認對於女童年齡的認知，蘇於主觀預見女童極可能未滿14歲，卻猥褻她，屬不確定故意犯罪。

判決說，蘇從事整脊數十年，未取得醫師資格卻從事侵入性治療，行為不可取；猥褻罪部分，他利用女童年幼、對年長者有畏懼之心，藉機脫衣後對女童胸部、下體親吻撫摸，要求女童以「老公」相稱，以教導「愛撫」的詞意猥褻女童，應從重量刑。

判決說，蘇偵審中多次強調猥褻經過同意，甚至遞狀稱「這是她的初吻」、「她如果不喜歡我，她有辦法吻得下去嗎？」，暗指女童喜歡自己才獻上初吻，製造二度傷害，更於交互詰問時問女童「我對妳是否溫柔？」，毫不顧及女童身心，沒有懺悔的態度，依法重判。