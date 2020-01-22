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馬術教練猥褻少女得賠50萬 怨沒鑑定她有多痛苦

2020-01-22 08:24聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓馬術教練2016年中秋節在家烤肉，念國一的兒子邀朋友們來參加，大夥兒烤到深夜11點多，現場唯一女生、當時15歲的少女欲歸，吳假意載她兜風，卻帶到內湖的賓館猥褻；少女奮力抵抗，吳才說「不玩了」。吳去年9月被依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑9月定讞，少女主張身體權、自由權遭侵害，她雙親也認為女兒受辱，提告求償，高等法院民事庭判吳須賠償少女和她雙親共50萬元確定。

吳姓男子（45歲）已離婚，有3個小孩。少女表示，事發當天晚上8點多到朋友家烤肉，第一次見到吳，烤肉烤到深夜11點多，吳說「太晚了，住下來」，但她阿嬤要她回家；吳稱要載她去兜風，結果把她帶到賓館。

少女表示，當她看到賓館櫃檯時，發現「怪怪的」，但吳拿到房卡後就喊「進來啊」，她根本不想靠近。少女說，吳進房間後先隔著衣服摸她的胸部，她警告「你再碰我試試看」並推開他，但過了幾秒，吳又將她壓在床上、親她右臉頰，她推了很久才把吳推走。她說，吳左手隔著褲子摸她下體，她拚命抵抗，對方才說「不玩了，不玩了，我要去載妳朋友來」，她趁隙用手機傳「我被我朋友他爸」、「你不救我我就來不及了」等訊息給朋友求救，警方獲報趕到現場。

吳姓男子辯稱少女自己半夜不回家，卻羅織罪名騙取同情，還說如果只摸到小腹下方三角地帶，是否只能成立性騷擾而非猥褻？吳說，當時他的手受傷，不可能摸人。吳的說法未獲法官採信，刑事部分遭判刑9月。

少女認為吳違反她意願強摸胸部和下體，還親她臉頰，求償30萬元；她的雙親也認為身分法益遭侵害，各求償10萬元。士林地院判准，吳不服，認為就算他有這些行為，也沒「鑑定」少女是否因此而精神痛苦，上訴高院民事庭。

高院民庭認為相關證據確鑿，少女在敘述案情時情緒激動，且雙方素無仇隙，沒有誣陷吳的動機。合議庭指出，吳侵害少女身體、貞操權，且她父母對未成年子女有保護和教養權利義務，求償有理。

合議庭表示，當天少女是在朋友家烤肉，並非無故在深夜遊蕩，卻突然被載到賓館猥褻，少女和她父母沒有「應注意、能注意而未為注意」過失，一審判決已衡酌雙方經濟狀況、身分、地位，判決妥適，本件不得再上訴。

吳姓馬術教練猥褻兒子15歲的女性朋友，遭判刑9月定讞，另須賠償少女和她父、母各3...
吳姓馬術教練猥褻兒子15歲的女性朋友，遭判刑9月定讞，另須賠償少女和她父、母各30萬、10萬、10萬元確定。示意圖／ingimage
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猥褻中秋節

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