工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強押上床

徐姓工程師事業有成買了1棟新房子，因為愛慕1名女性友人借此邀約她一起回家參觀，未料一進門徐竟獸性大發，不顧對方反抗強壓她上床，還硬扯掉內衣褲性侵得逞，女子不甘受辱報警提告也到醫院驗傷，事後徐雖賠償10萬元獲和解，法官審理後仍依強制性交罪判他3年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，徐男（40歲）前年4月19日先是和女子一同用餐，結束後再約她回到自己新買的房子參觀，晚上9點多徐趁著孤男寡女共處一室，就像她表達愛慕之意並說想發生關係，但女子認為彼此僅是朋友關係，加上太過突然予以拒絕。

未料徐控制不了性慾，竟仗著自己身形氣力強壓女子上床，對方嚇得放聲尖叫、大喊「不要」，但奮力抗拒仍遭徐扒光衣服、內褲，最後慘遭性侵得逞，她事後隨即到醫院驗傷並報警提告。

檢方訊時，徐坦承性侵，表示因爲一時衝動才違反對方意願和她性交，且女子指證歷歷，並提出LINE對話截圖、驗傷報告等佐證，檢方偵結認定徐犯嫌明確，依強制性交罪嫌起訴他。