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路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37聯合報 記者陳宏睿／台中報導

台中市北屯區東山路、環中東路本月十七日凌晨，有對男女公然在街頭上演活春宮，被路人...
台中市北屯區東山路、環中東路本月十七日凌晨，有對男女公然在街頭上演活春宮，被路人拍下報警。 記者陳宏睿／翻攝
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一名從事建築業的男子本月十七日帶酒店妹外出，兩人竟在台中市北屯區路邊當眾上演活春宮，路人報案並將影片上傳臉書後，引發網友熱議；警方根據車牌聯絡葉姓女車主，葉女氣炸了，隔天陪丈夫到案說明，她丈夫辯稱「一時衝動」做出脫序傻事，警詢後依公然猥褻罪嫌函送偵辦。

至於葉女丈夫在何間酒店消費？出場的酒店妹叫什麼名字？他都稱「忘記了」，警方將繼續追查涉案女子身分。

葉女丈夫（卅二歲）在桃園從事建築業，十七日凌晨駕駛白色BMW到台中一家酒店消費，並帶一名酒店妹出場，他疑一時興奮，將轎車停在北屯區東山路、環中東路口後，下車與酒店妹當眾上演活春宮，時間長達四分多鐘，嚇壞不少路人。

葉女丈夫「辦事」時被民眾目擊，除拿出手機拍攝外，也通報警方到場，警方趕到時，葉女丈夫已開車離開。警方根據車牌號碼，在十八日聯絡到葉女，葉女聽聞丈夫涉及公然猥褻時氣炸了，馬上打給丈夫興師問罪，兩人隔天一同到派出所說明。

葉女丈夫辯稱，他非台中市在地人，當天心情不好，開車南下台中散心，隨意帶了名酒店妹出場，「一時衝動」才在路邊辦事，但對酒店名稱、酒店妹花名都說「忘記了」，並說「十分後悔，鬧大了，很怕家庭革命。」

葉女丈夫到案時已事隔十多個小時，沒有具體跡象顯示有吸毒、酒駕行為，葉女丈夫也無類似素行，全案依公然猥褻罪嫌函送，另持續調閱監視器，訪查目擊者，釐清涉案女子身分。

猥褻建築台中市

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