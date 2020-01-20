親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

過年上網交友遊戲對戰 要防被性侵性剝削陷阱

2020-01-20 17:34聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局統計近3年因網路交友，遭性侵害案件逐年下降，2019年降到7件。快過年了，民眾透過交友App、網路對戰遊戲結交網友機會增加，警方請家長特別注意家中少年、幼童網路交友狀況，防範受害。

基隆市警局婦幼隊今天指出，警方持續至校園及社區宣導，提升民眾自我保護意識，統計全市網路交友遭性侵害的案件，已從2017年的13件，到2018年減為10件，2019年則為7件。

警方表示，利用網際網路交友方便又快速，但暗藏陷阱不可不慎。婦幼隊提供5項自保方法，供民眾參考。

1.不洩露個資：切勿向網友透露個人資料，例如姓名、居住及工作地點、手機號碼或個人隱私資料，更勿透過視訊裸露身體，避免對方持照片威脅恐嚇及不必要之騷擾。

2.不以貌取人：不要只看網友照片，就投以過多的幻想與期待，沉迷網路而影響生活作息。

3.不單獨前往：見面最好能邀約熟識的朋友一同前往，應約在人多的公共場所，儘可能約在白天，並將行程告知父母或他人。

4.不金錢往來：為避免網路詐騙，應避免金錢往來。

5.不隨意飲用：離開視線的飲料切勿飲用，以免遭下藥。

警方說，民眾在春節連續假期結交網友機會增加，為免因網路交友遭性侵、性剝削等情況發生，請家長特別注意家中少年、幼童網路交友狀況。如遇有緊急狀況，可立即撥打110報案或113專線求助。

快過年了，民眾透過交友App、網路對戰遊戲結交網友機會增加，警方請家長特別注意家...
快過年了，民眾透過交友App、網路對戰遊戲結交網友機會增加，警方請家長特別注意家中少年、幼童網路交友狀況，防範受害。 圖／基隆市警局婦幼隊提供
分享

性侵基隆交友軟體

延伸閱讀

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

台中警官性侵學妹賠60萬獲緩刑 市警局：研議...

趁姊姊出門買早餐 竟乘機意圖性侵妹妹

日本樂團成員爆性侵！趁女酒醉硬上得逞

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

鄰居家參觀裝潢 女指控遭摸臉、搭肩 怒告強制猥褻

2020-01-20 17:31

誤信網路渣男交往 國中少女遭摸胸強制猥褻

2020-01-20 15:10

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局

2020-01-20 11:55

運將養父模仿A片情節 少女成為犧牲品被蹂躪

2020-01-20 07:35

台中警官性侵學妹賠60萬獲緩刑 市警局：研議後續處分

2020-01-19 16:47

馬路上演活春宮 民眾邊錄邊報案：他們是狗嗎？

2020-01-18 12:59

擺闊開20萬邀陪睡遭拒 亂扯小姐內褲硬上還辯你情我願

2020-01-18 09:27

匡酒店妹出場吃宵夜 男趁女酒意未退硬上挨告

2020-01-18 03:05
看更多

熱門文章

台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局

2020-01-20 11:55

影／特斯拉與轎車搶快女童喪命路口 兩駕駛5萬元交保

2020-01-19 19:17

「學校有教我不怕」透天厝失火 9歲女童架梯救人

2020-01-19 23:57

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

帶汽油向韓國瑜抗議 李柏融一度揚言自焚

2020-01-20 13:46

台南市東區深夜發生廂型車撞機車 一死一重傷

2020-01-20 01:11

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

2020-01-20 16:16

運將養父模仿A片情節 少女成為犧牲品被蹂躪

2020-01-20 07:35

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

泰安鄉機車撞護欄2人翻落駁坎 女命危男骨折

2020-01-19 20:26

台東成功外海火燒船 2漁民驚險獲救

2020-01-20 09:05

桃園查酒駕大臨檢 市警局：春節抓酒駕不打烊

2020-01-19 19:36

梨山森林大火 三黑鷹來回28趟灌救

2020-01-20 00:15

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜：虛心的檢討

2020-01-20 12:29

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

獨／收春節掃除廢品遭覬覦 新北資源場驚遇持槍盜

2020-01-20 11:53

三教授都還在任教...性平調查保密 狼師在哪學生怕怕

2020-01-20 00:01

女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

2020-01-20 13:45

影／月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

2020-01-20 11:20

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

新法上路首宗 撞球館鬥毆8人送辦

2020-01-20 00:00

前國安局長擔任董事長遭控作假帳 最高法院判無罪確定

2020-01-20 11:28

毒蟲缺錢過年持槍搶劫 資收場大狼狗呼呼大睡不關己事

2020-01-20 15:22

有錢人就怕被關！蔡姓富商20分鐘繳清欠稅4千萬

2020-01-20 14:13

紅火案13年談到亞棒會長改選 辜仲諒：想贏韓國

2020-01-20 13:46

新北去年毒品查獲量暴增10倍 警：掃出製毒工廠

2020-01-19 19:54

疑煞車故障失靈 水泥車衝進五股八方雲集

2020-01-20 10:14

終獲交保600萬卻籌不出 陳慶男延押監所過年

2020-01-20 10:36

影／台中北屯倉庫傳火警 濃煙竄天加派支援

2020-01-20 09:35

影／台中大媽撞人車落跑 好心路人留字條揪凶

2020-01-20 13:17

教師輪流或委外 性平委員專業受考驗

2020-01-20 00:09

影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

2020-01-20 12:46

誤信網路渣男交往 國中少女遭摸胸強制猥褻

2020-01-20 15:10

「警察公仔」原創者告侵權 北市兩分局長和解獲不起訴

2020-01-20 11:18

影／梨山佳陽28小時燒3公頃 消防加黑鷹77人次滅火

2020-01-20 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top