過年上網交友遊戲對戰 要防被性侵性剝削陷阱

基隆市警局統計近3年因網路交友，遭性侵害案件逐年下降，2019年降到7件。快過年了，民眾透過交友App、網路對戰遊戲結交網友機會增加，警方請家長特別注意家中少年、幼童網路交友狀況，防範受害。

基隆市警局婦幼隊今天指出，警方持續至校園及社區宣導，提升民眾自我保護意識，統計全市網路交友遭性侵害的案件，已從2017年的13件，到2018年減為10件，2019年則為7件。

警方表示，利用網際網路交友方便又快速，但暗藏陷阱不可不慎。婦幼隊提供5項自保方法，供民眾參考。

1.不洩露個資：切勿向網友透露個人資料，例如姓名、居住及工作地點、手機號碼或個人隱私資料，更勿透過視訊裸露身體，避免對方持照片威脅恐嚇及不必要之騷擾。

2.不以貌取人：不要只看網友照片，就投以過多的幻想與期待，沉迷網路而影響生活作息。

3.不單獨前往：見面最好能邀約熟識的朋友一同前往，應約在人多的公共場所，儘可能約在白天，並將行程告知父母或他人。

4.不金錢往來：為避免網路詐騙，應避免金錢往來。

5.不隨意飲用：離開視線的飲料切勿飲用，以免遭下藥。